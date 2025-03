Tulipany, choć cudownej urody, to jednak należą do roślin kwitnących raczej krótko, dlatego często pojawia się pytanie: po co nawozić tulipany, skoro i tak niebawem przekwitną? Kwitnienie jest dla rośliny dużym wysiłkiem, traci ona wówczas wiele energii i zużywa mnóstwo składników odżywczych. Dzięki nawozom możemy pomóc roślinom, by kwitły dłużej i intensywniej. Ponadto zasilenie pozwoli tulipanom zgromadzić niezbędne składniki, które są niezwykle ważne podczas zimowania i przyszłorocznego wzrostu.