Monsterę cechują tzw. podziurawione liście o głębokim, zielonym odcieniu, które sprawiają, że cała roślina fantastycznie dekoruje wnętrze. Ponadto jej pielęgnacja nie jest skomplikowana - z powodzeniem więc może zagościć w domu laika. Wystarczy pamiętać jedynie, aby raz na jakiś czas ją podlać - wówczas nie będzie działo się z nią nic niepokojącego. Jeśli jednak chcemy, aby monstera wypuszczała nowe liście i wspaniale powiększała swoje rozmiary, konieczne będą triki, które zasilą ją potrzebnymi składnikami i zachęcą do bujnego wzrostu.

Czytaj również: Te triki sprawią, że liście monstery będą lśnić!

Reklama

Częstotliwość podlewania monstery

O podlewaniu monstery powinno się pamiętać raz w tygodniu - w okresie wiosenno-letnim oraz nieco rzadziej jesienią i zimą (co 12-14 dni) - to w zupełności wystarczy, by utrzymać ją w dobrej kondycji. Nie można zapominać też o regularnym ścieraniu kurzu z liści. Warto także zapewnić jej zraszanie przy pomocy butelki ze spryskiwaczem. Monstera to uwielbia, a szczególnie jej pnącza.

Czytaj także: Jak zrobić nawóz do kwiatów doniczkowych z banana?

Do prawidłowego rozwoju monstery konieczne będzie zapewnienie tejże roślinie właściwych warunków - przede wszystkim torfowego podłoża oraz stanowiska, w którym nie będzie narażona na zbyt intensywne promieniowanie. W przeciwnym razie słońce może spowodować przebarwienia na jej liściach - zdecydowanie lepiej ustawić ją w miejscu zacienionym, aniżeli mocno nasłonecznionym.

Ponieważ monstera stale powiększa swoje rozmiary, warto także raz do roku przesadzić ją do większej doniczki - najlepiej zrobić to wiosną. W ten sposób roślina zyska więcej przestrzeni i będzie mogła bujnie rosnąć przez długie lata.

Zdjęcie Warto pamiętać o regularnym myciu liści monstery z kurzu i zanieczyszczeń / 123RF/PICSEL

Domowy nawóz dla monstery

Dwa najbardziej popularne gatunki monster to Monstera dziurawa i Monstera dubia - najczęściej spotykane w sklepach ogrodniczych w Polsce.

Warto wiedzieć, że odmiany te poza regularnym podlewaniem i przesadzaniem uwielbiają jeszcze jedną rzecz, która napędza je do wzrostu. Jest to nawóz na bazie skórek z bananów. Jeśli chcesz przekonać się, jak działa, zachowaj skórki po bananach i przystąp do przygotowania domowego preparatu.

Zobacz też: Jak wzmocnić bujny wzrost roślin skórkami z banana?

Zdjęcie Obierki z bananów mogą moczyć się w wodzie nawet dwa tygodnie / 123RF/PICSEL

Jak zrobić bananowy nawóz dla monstery?

Wystarczy, że obierki pokroisz w kostkę, a następnie zanurzysz w wodzie, tak aby całkowicie je pokrywała. Wywar będzie gotowy to zaaplikowania, jeśli odczekasz co najmniej 24 godziny. Im dłużej skórki będą się moczyć, tym mocniejszy będzie efekt (może być to nawet 2 tygodnie). Po tym czasie przelej ciecz do oddzielnego pojemnika.

Nawozem można zasilać bezpośrednio podłoże monstery. Bogactwo potasu oraz wapnia sprawi, że roślina będzie mocniejsza, a jej wzrost szybszy. Co więcej, środek ten jest w pełni naturalny, ekologiczny i bardzo tani, dlatego też możesz używać go dosyć często. Efekty w postaci nowych liści i bujnych pędów zauważysz bardzo szybko.