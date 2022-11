Spis treści: 01 Czy trzeba płacić abonament za radio w samochodzie? Kto musi płacić abonament?

02 Kto nie musi płacić abonamentu za radio w samochodzie?

03 Jak zarejestrować radio w samochodzie?

04 Podwyżka abonamentu za radio w samochodzie w 2023 roku! Ile wyniesie?

Abonament RTV to abonament radiowo-telewizyjny, czyli opłata, która ma na celu realizację misji publicznej telewizji i radia. Abonament nałożony jest ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych i jest w Polsce obowiązkowy.



Abonament RTV to jednak nie tylko opłata za odbiorniki, które posiadamy w domu, ale także za radio w samochodzie. Kto musi płacić abonament, a kto jest z tego zwolniony?

Czy trzeba płacić abonament za radio w samochodzie? Kto musi płacić abonament?

Abonament RTV za radio w samochodzie jest w Polsce obowiązkowy - powinni go opłacać wszyscy kierowcy, posiadający odbiorniki. Co więcej, mają oni obowiązek uiszczać opłatę już za sam fakt ich posiadania. Dotyczy to również przedsiębiorców, bo wystarczy, że pojazd zostanie uwzględniony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a opłata staje się automatycznie obowiązkowa, także w przypadku samochodów wynajmowanych i leasingowanych.

Kto nie musi płacić abonamentu za radio w samochodzie?

Choć abonament RTV za radio w samochodzie jest obowiązkowy, to istnieją grupy, które są zwolnione z opłaty. Są to:

osoby, które opłaciły już abonament za radioodbiorniki i telewizory, które mają w domu

osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia

osoby niezdolne do pracy oraz posiadające pierwszą grupą inwalidzką

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu oraz osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

bezrobotni

kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny

osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego

osoby, które solidnie udowodnią, że, choć posiadają radioodbiornik, z różnych względów nie korzystają ze sprzętu.

Jak zarejestrować radio w samochodzie?

Każda osoba, posiadająca odbiornik radiofoniczny i telewizyjny jest zobowiązana do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie oraz do regularnego wnoszenia opłat abonamentowych.

Aby zarejestrować odbiornik radiofoniczny w aucie, należy:

udać się do dowolnej placówki pocztowej

zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika. W przypadku rejestracji firmy/instytucji należy okazać wszelkie wymagane upoważnienia i pełnomocnictwa

podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych".

Dowodem potwierdzającym zarejestrowanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego jest "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika", które wydaje pracownik placówki pocztowej. Należy je zachować i okazywać zawsze w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Odbiornik radiofoniczny można zarejestrować także przez internet - w tym celu wystarczy wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. elektroniczny formularz i poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych". Po otrzymaniu korespondencji należy podpisać nadesłane zgłoszenie, umieścić je w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy. Po jakimś czasie właściciel radioodbiornika otrzyma "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika".

Opłatę za abonament za radio w aucie można uiszczać drogą tradycyjną lub elektroniczną.

Podwyżka abonamentu za radio w samochodzie w 2023 roku! Ile wyniesie?

W 2022 r. opłata abonamentowa za radio w samochodzie wynosi 7,50 zł miesięcznie, ale może być niższa przy zapłacie z góry przynajmniej za dwa miesiące. W 2023 roku czeka nas jednak podwyżka - opłata abonamentowa za radio w samochodzie wyniesie 8,70 miesięcznie.

W związku z podwyżką abonamentu wyższe będą także kary dla osób, które go nie płacą i wyniosą od stycznia 2023 roku: 261 zł w przypadku radioodbiornika i 819 zł w przypadku telewizora lub telewizora i radioodbiornika.

