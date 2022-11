Ważne zmiany dla emerytów od grudnia. Ta grupa musi mieć się na baczności

Będą wyższe progi dorabiania do emerytur. I to już niedługo, bo od grudnia 2022. Na baczności muszą mieć się osoby, które jeszcze nie przekroczyły wieku emerytalnego, a pobierają świadczenie. Powód? Zbyt wysokie zarobki mogą doprowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS. Już wiadomo, ile od najbliższego miesiąca będzie można dorobić do renty i emerytury.

Zdjęcie ZUS wprowadza nowe limity. Ile można dorobić do emerytury od grudnia 2022? / 123RF/PICSEL