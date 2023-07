Co to jest ajran?

Napój o jakim mowa to ajran - można zamówić go w orientalnych restauracjach, kupić w sklepie spożywczym lub zrobić samemu. Ten turecki specjał wykazuje wiele prozdrowotnych korzyści. Ma lekko kwaśny smak, a najlepiej smakuje na zimno z pianką na wierzchu. Poleca się go wypijać przede wszystkim w upalne dni, z uwagi na to, że doskonale gasi pragnienie i uzupełnia utracone elektrolity. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu nie bez powodu popijają nim tłuste potrawy mięsne - niweluje bowiem dolegliwości powstające po zjedzeniu ciężkostrawnego posiłku. Jak jeszcze ajran działa na organizm człowieka?

Właściwości zdrowotne ajranu

Turcy twierdzą, że ajran to jeden ze zdrowszych, jeśli nie najzdrowszych napojów na świcie. Oprócz tego, że jest smaczny, ma też mnóstwo właściwości zbawiennie wpływających na zdrowie i kondycję całego organizmu. Jest źródłem:

witaminy A i D, witamin z grupy B

sodu

wapnia

białka i żywych kultur bakterii

Zdjęcie Działanie ajranu zachwalają głównie mieszkańcy Turcji. Dla nich to obowiązkowy dodatek do obiadu / 123RF/PICSEL

Do najważniejszych właściwości tego wyjątkowe napoju zalicza się:

wzmacnianie odporności organizmu na infekcje wirusowe i bakteryjne

wspomaganie procesu odchudzania oraz walki z nadwagą i otyłością

korzystne wpływanie na układ trawienny, szczególnie perystaltykę jelit - ajran przeciwdziała biegunkom

pomoc w obniżaniu ciśnienia tętniczego i wysokiego poziomu cholesterolu LDL we krwi - tym samym zmniejszanie ryzyka rozwoju miażdżycy, zawału serca i udaru mózgu

korzystne wpływanie na układ kostny i zmniejszanie ryzyka rozwoju osteoporozy

Ajran - jak przygotować?

Ajran można przygotować w domowych warunkach w bardzo łatwy sposób. Wystarczą tylko dwa tanie, ogólnodostępne produkty. Potrzebne będzie:

400 ml jogurtu naturalnego - najlepiej greckiego

2 szklanki wody mineralnej

Sposób przygotowania:

Jogurt oraz wodę należy połączyć za pomocą blendera do momentu, aż powstanie pianka. Ajran najlepiej spożywać od razu po przygotowaniu - wtedy ma najlepszą konsystencję. Jego smak można również wzbogacić o listki świeżej mięty, kilka kropel soku z limonki, a także szczyptę soli.