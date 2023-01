Sassy water. Ten odchudzający napój bije rekordy popularności. Kosztuje grosze!

Porady

W mediach społecznościowych słychać ostatnio sporo zachwytów nad wspaniale działającym napojem odchudzającym. Sassy Water – bo tak brzmi jego nazwa, bije już rekordy popularności. Co więcej nie jest to gotowy produkt, a coś co możemy przygotować samodzielnie, bardzo niskim kosztem. Jak go przygotować? Czy Sassy Water naprawdę pomaga w walce z kilogramami?

Zdjęcie Imbir zawarty w napoju Sassy water działa rozgrzewająco na organizm i pomaga spalać tkankę tłuszczową / 123RF/PICSEL