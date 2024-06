Składniki odżywcze zawarte w drożdżach pozytywnie wpływają na kondycję roślin, pobudzając je do dalszego, bujnego rozrostu i stymulując rozwój systemu korzeniowego . Dzieje się tak m.in. z uwagi na fakt, iż drożdże są dobrym źródłem magnezu, żelaza, cynku, potasu, selenu, wapnia, fosforu, chromu, aminokwasów i białka, a także witamin z grupy B .

Kiedy i na co stosować oprysk z drożdży?

Oprysk z drożdży będzie najbardziej efektywny, gdy stosujemy go wiosną i późnym latem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by rośliny opryskiwać raz na dwa tygodnie przez cały sezon. Roztwór z drożdży warto nanosić przede wszystkim na ogórki, pomidory i truskawki, ale substancja jest tak wszechstronna i bezpieczna, że może być również używana do innych roślin.