Spis treści: 01 Domowy nawóz z kurkumy - zwalczanie szkodników

02 Kurkumowy oprysk na choroby grzybowe

03 Mieszanka wzmacniająca podłoże

Domowy nawóz z kurkumy - zwalczanie szkodników

Mówi się, że siła tkwi w prostocie. Nie inaczej jest w przypadku rozprawiania się z intruzami, którzy zbyt szybko rozgościli się na roślinach domowych. Zamiast wykorzystywać armię złożoną z drogich preparatów, postawmy na szybki oprysk z wody i kurkumy. Łyżeczkę sproszkowanej przyprawy rozpuszczamy w ½ szklanki letniej wody, mieszamy i gotowe.

Przed użyciem warto przecedzić miksturę przez gęste sitko, w ten sposób odfiltrujemy większe kawałki nierozpuszczonego proszku. Własnoręcznie przygotowany preparat przelewamy do spryskiwacza i dokładnie pokrywamy nim zarówno górne, jak i dolne strony liści. Nie pomijajmy nawet najgłębszych zakamarków - bardzo często to właśnie tam ukrywają się nieproszeni goście. Na jakie szkodniki zadziała nawóz z kurkumy? Warto stosować go do zwalczania:

Reklama

mszyc

ziemiórek

wełnowców

Kurkumowy oprysk na choroby grzybowe

Uciążliwe i nawracające choroby grzybowe roślin to prawdziwa zmora zarówno doświadczonych, jak i początkujących amatorów roślin. Dostrzeżenie na wypielęgnowanym okazie rdzy, mącznika prawdziwego czy zarazy ziemniaczanej mrozi krew w żyłach. Jeśli zakup dedykowanych środków w centrum ogrodniczym wiązałby się z nadmiernym nadszarpnięciem budżetu domowego, postawmy na preparat, który zrobimy samodzielnie.

Zdjęcie W jaki sposób kurkuma działa na rośliny? / 123RF/PICSEL

Wystarczy, że do dużej miski wsypiemy ok. 20-25 g sproszkowanej kurkumy, a następnie zalejemy ją 1 litrem ciepłej wody. Po dokładnym wymieszaniu przelewamy miksturę do butelki z atomizerem i stosujemy na zaatakowanych roślinach.

Możemy także wybrać alternatywne rozwiązanie, czyli opylanie roślin. W tym celu łączymy ze sobą jedną część kurkumy w proszku oraz dwie części popiołu drzewnego. Powstały proszek nanosimy na zmienione chorobowo części roślin doniczkowych lub ogrodowych.

Mieszanka wzmacniająca podłoże

Głęboko schowane w podłożu larwy cierpliwie wyczekują czasu, by jako dojrzałe osobniki atakować wypieszczone rośliny domowe. To zagrożenie, którego nie widać na pierwszy rzut oka, aż nagle staje się niemal niemożliwe do zwalczenia. Jeśli zauważyliśmy na uprawianych w domu okazach ślady obecności niechcianych gości, od razu przystąpmy do działania.

Intruzów pozbędziemy się przy użyciu kurkumy, którą wystarczy zmieszać z ziemią w doniczce w proporcji 1 łyżka przyprawy na 3-4 litry gleby. Związki występujące w kurkumie nie tylko przegonią szkodniki, ale dodatkowo wzmocnią naturalną odporność roślin. Na co jeszcze wpływa kurkuma w podłożu? Przyczynia się m.in. do tworzenia silniejszych korzeni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie wyrzucaj skórek bananów. Dzięki nim rośliny łatwiej zniosą mrozy lub suszę Interia.tv

Sprawdź również:

Paprotka gęsto się rozrośnie i przestanie gubić liście. Przygotuj jej specjalną odżywkę

Jak rozmnożyć hortensje, budleje i forsycje? Sadzonki zdrewniałe trzeba pobrać zimą