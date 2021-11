Pogromca zanieczyszczeń. Wrzuć torebkę herbaty do toalety

W okresie jesienno-zimowym herbata jest ulubionym ciepłym napojem wielu osób. Zużyta torebka herbaty zazwyczaj ląduje w koszu, bo mało kto wie, że sprawdzi się w jeszcze jednej sytuacji.



Czyszczenie toalety za pomocą torebki herbaty to domowy sposób na pozbycie się zabrudzeń. Ten trick powinien przypaść do gustu osobom, które lubią ekologiczne i tanie rozwiązania.



Zdjęcie Zużyta torebka herbaty zazwyczaj ląduje w koszu, bo mało kto wie, że sprawdzi się w czyszczeniu toalety / 123RF/PICSEL

By usunąć osad i zabrudzenia, wystarczy wrzucić jedną torebkę herbaty do muszli. Efekt powinien być już widoczny po upływie kwadransa. W tym czasie herbata powinna skutecznie poradzić sobie z kamieniem.



Należy jednak pamiętać, by torebka herbaty została usunięta po upływie maksymalnie 30 minut. W przeciwnym razie możemy spodziewać się skutku odwrotnego do zamierzonego, czyli ciemnego osadu z herbaty.



