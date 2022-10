Połóż przekrojoną cytrynę obok łóżka. Efekt cię zaskoczy!

Cytryna to owoc, który wykorzystujemy nie tylko jako dodatek do potraw, ciast czy herbaty. Cytrus ten jest pomocny również w sprzątaniu - usuwa uporczywe osady, plamy na skórze oraz pozostawia świeży zapach w zmywarce oraz lodówce. Ponadto cytryna od lat jest pomocna w walce z przeziębieniem czy jako dodatek w domowej pielęgnacji.

Cytryna - właściwości

Cytryna, poza tym, że jest bogactwem witamin: A, C i E, raz tych z grupy B, to zawiera również minerały - potas, magnez, sód i żelazo, oraz błonnik ważny dla właściwej pracy układu trawiennego. To także źródło flawonoidów, zwalczających wolne rodniki, które są odpowiedzialne za szybsze starzenie się. Za sprawą olejku eterycznego - limonenu, cytryna wykazuje doskonały wpływ na samopoczucie oraz jakość snu. Nie należy bagatelizować problemów z zasypianiem, ponieważ bezsenność czy częste wybudzanie się mogą w perspektywie czasu skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Reklama

Zobacz też: Nie pij ich przed snem. Te napoje powodują bezsenność

Zdjęcie Ciągły głęboki sen wpływa korzystnie nie tylko na samopoczucie ale i na zdrowie / 123RF/PICSEL

Jak cytryna wpływa na sen?

Cytryna swoje właściwości poprawiające jakość snu zawdzięcza olejkowi eterycznemu, który posiada. Te pachnący związek aktywny działa stymulująco na układ odpornościowy i regenerująco na układ nerwowy. Wykazano też, że może działać przeciwbólowo, szczególnie na migrenę. Poprawia także koncentrację i koi nerwy. Można go zastosować zarówno na co dzień, jako środek łagodnie pobudzający i niwelujący zmęczenie, jak i kojąco w czasie napięcia nerwowego.

"Magiczny" olejek eteryczny zawarty w cytrynie - limonen, wywiera pozytywny wpływ na nastrój, łagodzi lęki, korzystnie działa na stany depresyjne, a ponadto poprawia jakość snu. Z tego też powodu znalazł swoje zastosowanie m.in. w aromaterapii.

Czytaj także: Cierpisz na bezsenność? Te sposoby pomogą ci znasnąć

Jak poprawić sen na pomocą cytryny?

Właściwości cytryny sprawiają, że owoc ten może stać się codziennym sprzymierzeńcem w walce o spokój i lepszy sen. Co ciekawe, wcale nie trzeba pić soku z cytryny, aby skorzystać z tych niezwykłych właściwości. Wystarczy bowiem przekroić cytrynę na pół i położyć ją niedaleko łóżka. Jej aromat unoszący się w pomieszczeniu będzie działał przez całą noc.

Ważne jednak, aby prawidłowo przekroić cytryną. Najpierw należy odciąć górę owocu (jednego lub kilku) i postawić na talerzyku pionowo. Następnie przekroić ją na ćwiartki od góry w dół, jednak nie do samego końca. Teraz już wystarczy tylko umieścić naczynie z cytryną blisko łóżka i korzystać z jej łagodzącego zapachu.

Ten sposób na poprawę jakości snu i zrelaksowanie się jest bardzo prosty i tani. Jeśli wolisz, możesz również użyć gotowych olejków eterycznych.