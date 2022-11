Połóż te produkty na parapecie. Tak pozbędziesz się zaparowanych okien

Problem zaparowanych okien i skraplającej się na ich powierzchni wody szczególnie daje się we znaki w okresie jesienno-zimowym. Skąd w ogóle bierze się to zjawisko i czy istnieje jakiś sposób, by sobie z nim poradzić?

Zdjęcie Jeśli na oknie zaobserwujemy skraplającą się wodę, to przyczyna może wiązać się ze złą wentylacją pomieszczenia / 123RF/PICSEL