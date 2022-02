Spis treści: 01 Powody występowania pleśni i grzybów na ścianie

02 Grzyb i pleśń w domu, a wpływ na zdrowie człowieka

03 Jak pozbyć się pleśni i grzyba ze ścian i sufitów?

Powody występowania pleśni i grzybów na ścianie

Grzyb i pleśń na ścianach oraz sufitach to problem zarówno w starym, jak i w nowym budownictwie.

Problem dotyka mieszkań, w których przepływ świeżego powietrza jest ograniczony, a wilgoć nie jest odprowadzana.

Problem najczęściej pojawia się w kuchni i łazience, gdzie para wodna skrapla się i osiada na ścianach i nie dochodzi do wysuszenia powierzchni. Powodem mogą być także nieszczelne okna, czy przeciekający dach.



Do powstania grzyba i pleśni potrzeba jednak czasu. Najczęściej ściana staje się zagrzybiona za meblami, pod tapetą, czy za listwami, więc ciężko zauważyć pierwsze plamy.



Grzyb i pleśń w domu, a wpływ na zdrowie człowieka

Jednak z czasem powierzchnia jaką zajmuje grzyb, staje się coraz większa i niestety, nie jest to problem wyłącznie natury estetycznej. Grzyb i pleśń w domu bardzo niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka.



Najbardziej oczywistymi zaburzeniami zdrowia wynikającymi z przebywania w pomieszczeniu, gdzie występuje pleśń i grzyb, są choroby układu oddechowego, astma i alergia. Okazuje się jednak, że to nie wszystko.



Mogą wystąpić również zmęczenie, ból żołądka, głowy, katar, zapalenia zatok, drętwienie nóg i rąk, a nawet problemy z utrzymywaniem równowagi. Długofalowe powikłania to niewydolność nerek czy nawet niepłodność.



Dlatego nie można absolutnie lekceważyć pojawienia się czarnych, szarych, żółtych lub zielonych plam na ścianach mieszkania.



Zdjęcie Wilgoć w pomieszczeniu sprzyja rozwijaniu się pleśni, grzybów i roztoczy / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się pleśni i grzyba ze ścian i sufitów?

Niestety, walka z pleśnią i grzybem w domowym zaciszu nie należy do najłatwiejszej i najszybszej. Powinna składać się ona z kilku kroków. Pierwszym z nich jest znalezienie źródła problemu. Jeżeli powodem są nieszczelne okna, czy przeciekający dach, a może niedziałająca wentylacja, to w pierwszej kolejności powinniśmy zająć się tym problemem.



Następnie należy odsuszyć miejsce wilgoci. Do tego przydadzą się pochłaniacze wilgoci dostępne w sklepach budowlanych. Dopiero po wykonaniu powyższych kroków można przejść do usunięcia grzybni i pleśni.



Aby sprawdzić, jak głęboko znajduje się pleśń i grzyb w ścianie, należy opukać ją młotkiem Gdy przy tej czynności słychać głuchy odgłos, może to oznaczać, że tynk oddzielił się od podłoża. Jest to równoznaczne z koniecznością skucia starej warstwy tynku i nałożenia nowej.



Zdjęcie Jak pozbyć się grzyba na ścianie? / 123RF/PICSEL

Jedno jest pewne - całość grzybni należy usunąć z powierzchni ściany. Tutaj sprawdzi się nałożenie specjalnego preparatu do walki z pleśnią i grzybem, lub roztworu wody z octem spirytusowym w stosunku 4:1. Środki grzybobójcze i pleśniobójcze są powszechnie dostępne. Możesz je stosować na różne sposoby - powierzchniowo lub metodą wgłębną.



Domowym sposobem jest także zastosowanie sody oczyszczonej. Przed użyciem sodę należy wymieszać z niewielką ilością wody, aby powstała gęsta papka, którą nakładamy na ścianę.



W podobny sposób możemy zastosować sól kuchenną. Ma ona także zastosowanie profilaktyczne - rozsypana do kilku pojemników i ustawiona w zawilgoconym pomieszczeniu będzie działać jak naturalny pochłaniacz wilgoci.



Rolę antybakteryjną i grzybobójczą pełnią także naturalne olejki, jak chociażby ten z drzewa herbacianego. Kilka kropel olejku mieszamy z wodą i mydlinami, a potem całość przelać do butelki ze spryskiwaczem i nakładamy na zainfekowaną ścianę.

