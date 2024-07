Woda, substancje odżywcze i słońce - to klucz do sukcesu w uprawie pomidorów. Do tego warto dodać jeszcze jeden, pomijany niekiedy przez działkowców aspekt - powietrze. W szczycie sezonu, kiedy pomidory dorastają do swoich maksymalnych rozmiarów, stają się bowiem gęste i krzewiaste. A wtedy warto zwrócić na nie nieco większą uwagę.