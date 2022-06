Do tego sposobu sadzenia warzyw nie będzie ci potrzebny ogród czy działka. Wystarczy, że posiadasz balkon oraz chęć do opieki nad kiełkującymi roślinami. To ostatni moment, żeby zasadzić pomidory, więc nie zwlekaj i poznaj sposób na szybkie wyhodowanie własnych warzyw.

Pomidory z butelki do góry nogami - od czego zacząć?

Nawet sadząc pomidory początkiem czerwca, możecie otrzymać bogate plony. Dzięki temu nieco dziwacznemu, ale bardzo skutecznemu sposobowi, będziesz cieszyć się własnymi warzywami przez całe wakacje, a nawet dłużej.

Aby rozpocząć hodowlę pomidorów w butelce, będziesz potrzebować sadzonki. Możesz łatwo pozyskać ją nawet z kupnego pomidora. Wystarczy, że wyjmiesz z niego ziarenka, ułożysz je na wilgotnej wacie, a następnie wystawisz na działanie promieni słonecznych. Po ok. dwóch tygodniach możesz spodziewać się kiełkowania ziarenek. Wtedy możesz rozpocząć rozsadzanie ich do butelek.

Reklama

Sprawdź: Czym podlewać pomidory, żeby dobrze owocowały?

Pomidory z butelki do góry nogami - sadzenie

Zanim zabierzesz się do sadzenia ziarenek w ziemi, musisz przygotować sobie butelki. Przede wszystkim odetnij dno, a wnętrze wyłóż folią aluminiową. Nasyp odrobinę ziemi przy szyjce butelki, umieść w tej cienkiej warstwie sadzonkę, a następnie uzupełnij całą butelkę ziemią. Wytnij lub rozgrzanym gwoździem wytop w plastiku dziurki na sznurek, powieś butelkę w słonecznym miejscu i regularnie podlewaj od góry.

Pomidory z butelki do góry nogami - pielęgnacja

Dzięki temu sposobowi nie będziesz potrzebować listewek czy podpór ogrodniczych, ponieważ pędy będą podtrzymywane przez grawitację. Co więcej, podlewanie tak zasadzonych pomidorów przynosi więcej efektów, ponieważ woda trafia bezpośrednio do korzeni, wspomagając ich rozrost i rozwój rośliny. Dzięki hodowaniu pomidorów w butelkach zawieszonych do góry nogami szybciej dojrzewają owoce. Dzieje się tak z powodu lepszego dostępu do słońca.