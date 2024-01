Kiedy siać pomidory?

Jeśli mowa o uprawianiu pomidorów w warunkach domowych, czyli na przykład w doniczce, to najlepszym miesiącem na ich zasianie będzie marzec. Takie sadzonki na początkowym etapie powinny być przechowywane w pomieszczeniu lub w szklarni, by zapewnić im optymalną temperaturę powyżej 18 st. C.

Niezwykle istotne jest również zapewnienie odpowiedniej ilości światła. Stąd też właśnie wybór marca, jako miesiąca, od którego możemy zaczynać sianie pomidorów. Wówczas dzień jest już dłuższy niż w styczniu i lutym, dlatego nie musimy się martwić, że pomidory nie otrzymają należytej dawki światła.

Jak siać pomidory w domu?

Przede wszystkim należy wyposażyć się w doniczki. Aplikujemy do nich ziemię i za pomocą palca robimy w niej kilka dziurek o głębokości 1 cm. Wsypujemy do nich nasiona, zagarniamy ziemią i podlewamy. Jeśli doniczka ma średnicę 12 centymetrów, wystarczy, że użyjemy trzech nasion.

Podłoże do nasion pomidorów powinno być lekkie i przepuszczalne. W sklepie ogrodniczym poprośmy o ziemię do warzyw lub poprośmy sprzedawcę o polecenie konkretnej ziemi pod domowe pomidory.

Zdjęcie Pomidory zaczną kiełkować po ok. dwóch tygodniach / 123RF/PICSEL

Jak podlewać?

Nasiona zaaplikowane do doniczki powinniśmy podlewać dwa razy w tygodniu. Na wstępnym etapie, gdy nasiona jeszcze nie kiełkują, podlewajmy przy użyciu spryskiwacza. Wówczas mamy pewność, że woda nie wymyje nasion, przez co nie zmienią one miejsca, w którym powinny się znajdować.

Z kolei gdy z naszej ziemi wyrośnie już krzaczek, wodę lejemy bezpośrednio do gleby, a nie na roślinę. W ten sposób zmniejszymy ryzyko wystąpienia różnych chorób, które mogłyby zaatakować pomidory.

Zdjęcie Jeśli pomidory wysiejemy w marcu, to niewykluczone, że w lipcu będziemy cieszyć się ich pierwszymi owocami / 123RF/PICSEL

Czy domowe pomidory należy pikować?

Po ok. dwóch tygodniach od zasiania nasze pomidory zaczną kiełkować. Wówczas pojawią się dwa listki. Z czasem, gdy listki rozrosną się do czterech, roślinę należy poddać procesowi pikowania, czyli rozdzieleniu razem rosnących siewek i przesadzeniu ich do większych i oddzielnych doniczek.

Jeśli pomidory wysiejemy w marcu, to niewykluczone, że w lipcu będziemy cieszyć się ich pierwszymi owocami.