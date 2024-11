Grudnik, kaktus bożonarodzeniowy, szlubmbergera, raczek czy zygokaktus, to wszystko nazwy jednej rośliny. Ma ciemnozielone, spłaszczone pędy, na których końcach zimą pojawiają się kwiaty. Mogą mieć one kolor czerwony, różowy, kremowy, żółty lub biały zawsze jednak wyglądają spektakularnie. To kolorowy akcent w naszych domach w porze, gdy na dworze jest szaro lub biało. Zygokaktus przywędrował do nas z Ameryki Południowej, stąd pora jego kwitnienia i specyficzne wymagania.

Jakim nawozem podlewać grudnika?

Grudnik, mimo że jest sukulentem, wymaga szczególnego nawożenia, jeśli chcemy, aby obficie zakwitł. Najlepsze są nawozy o niskiej zawartości azotu, za to bogate w fosfor i potas, które stymulują proces kwitnienia. Warto wybrać nawóz przeznaczony do roślin kwitnących lub sukulentów, pamiętając, że okres intensywnego nawożenia przypada od września do listopada. Doświadczeni posiadacze tych roślin radzą, aby nawozić je odżywką do pomidorów. Dodawanie nawozu co dwa tygodnie wystarczy, by zygokaktus zakwitł na czas, ale warto zawsze zachować umiar, by nie przenawozić rośliny, co mogłoby jej zaszkodzić.

Czym zasilić grudnik, żeby zakwitł? Domowe sposoby

Pielęgnując szlubergerę, możesz sięgnąć po domowe sposoby. Grudnik dobrze reaguje na zasilenie wodą z dodatkiem drożdży. Wystarczy rozpuścić kawałek drożdży w wodzie i podlać roślinę raz na kilka tygodni. Drożdże dostarczą mikroelementów, które wspierają rozwój pąków kwiatowych. Należy jednak uważać, by nie podlewać grudnika tą mieszanką zbyt często - raz w miesiącu będzie optymalnie.

Innym naturalnym wspomagaczem może być woda z dodatkiem skórki bananowej, która również jest bogata w potas i fosfor, idealne do pobudzenia kwitnienia. Zalej skórkę ciepłą wodą i odstaw w ciemne miejsce na dobę. Po tym czasie rozcieńcz miksturę wodą w stosunku 1:1 i podlewaj grudnika raz w tygodniu. Tę odżywkę zasilającą możesz stosować aż do zakończenia kwitnienia zygokaktusa.

Chcesz, aby grudnik zakwitł? Zapewnij mu odpowiednie nawożenie. 123RF/PICSEL

Czego nie lubi grudnik?

Grudnik to roślina, która nie przepada za częstymi zmianami miejsca i gwałtownymi ruchami doniczki. W okresie, gdy zaczynają pojawiać się pąki, należy unikać przemieszczania rośliny, ponieważ może to spowodować ich opadanie. Grudnik nie lubi również nadmiaru wody, szczególnie zimą, kiedy jego zapotrzebowanie na wodę jest mniejsze. Warto podlewać go umiarkowanie, by nie dopuścić do gnicia korzeni. Roślina ta nie znosi także suchego powietrza - idealne dla niej jest wilgotne środowisko, dlatego świetnie sprawdzi się ustawienie doniczki na podstawce z wilgotnymi kamykami lub ustawienie jej w pobliżu nawilżacza powietrza. To stworzy zygokaktusowi maksymalnie zbliżone do naturalnych.

Grudnik najlepiej rozwija się w miejscu jasnym, ale osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zbyt intensywne światło może powodować oparzenia liści, natomiast brak światła utrudni kwitnienie. Idealne stanowisko dla grudnika to półcień, gdzie ma stały dostęp do światła, ale nie jest narażony na jego nadmiar. W naturalnych warunkach roślina żyje w koronach drzew, gdzie dociera światło rozproszone.

