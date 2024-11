Ardizja drzewiasta to niewielkich rozmiarów drzewko z powodzeniem hodowane w warunkach domowych . Naturalnie występuje w Tajwanie, Korei i Tajlandii, głównie na terenach bagnistych i w takich warunkach dorasta do 1 m wysokości. W doniczce osiąga rozmiar 50-60 cm. Jej atutem są owoce - niewielkie czerwone kuleczki, rosnące w gronach tuż pod gęstymi, mięsistymi liśćmi.

Ze względu na swoje egzotyczne pochodzenie, ardizja najlepiej będzie rosnąć w przepuszczalnym, wilgotnym podłożu. Czerwone "koraliki" utrzymują się nawet do pół roku, pod warunkiem odpowiedniej pielęgnacji, stanowiska ze światłem rozproszonym i bez przeciągów. Sadzonkę można zakupić w sklepach ogrodniczych w cenie wahającej się od 60 do ok. 100 zł.