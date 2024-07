Poprawia pamięć, angażuje mózg. Każdy senior powinien robić to raz dzienne

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

Sudoku to nie tylko zabawna i wciągająca łamigłówka, ale także narzędzie, które wspomaga rozwój umiejętności logicznego myślenia. Regularne jej rozwiązywanie może przynieść nam wiele dobrego, wbrew pozorom nie jest to tylko wypełniacz czasu. Dzięki swojej prostocie i dostępności łamigłówka ta stała się ulubionym zajęciem dla milionów ludzi na całym świecie, oferując zarówno wyzwanie, jak i relaks. Jak sudoku wpływa na pamięć, koncentrację i pracę naszego mózgu? Przybliży to ten artykuł, wyjaśniając przy okazji zasady jego działania.