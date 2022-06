Dyptam jesionolistny nazywany również Krzewem Mojżesza uprawiany jest w Polsce jako roślina ozdobna, dziko występuje natomiast w rezerwacie Kulin koło Włocławka oraz w okolicach Dąbrowy Górniczej i Pińczowa.

Dyptam jesionolistny. Jak wygląda Krzew Mojżesza?

Dyptam jesienolistny to ładna, efektowna roślina o pojedynczej łodydze, sięgającej od 50 do 120 centymetrów. Ma ciemnozielone liście i białoróżowe lub różowe kwiaty z ciemniejszymi żyłkami, które kwitną od maja do lipca. Roślina znana jest z tego, że wydziela przez włoski gruczołowe mnóstwo olejków eterycznych, przez co wykorzystywana jest w perfumerii.

Dyptam jesienolistny jest w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową i uznany został za krytycznie zagrożony wymarciem. Można go oczywiście hodować w ogrodzie, gdzie przez wzgląd na swoje piękne kwiaty będzie jego prawdziwą ozdobą, ale należy zachować ostrożność - roślina ta może bowiem mocno oparzyć!

Krzew Mojżesza - niebezpieczne oparzenia dyptamem

Dyptam jesienolistny pod wpływem wysokiej temperatury zaczyna wydzielać substancje fotouczulające. Gdy dotkniemy krzewu nagą skórą, może dojść do bolesnego oparzenia, w wyniku którego na skórze pojawią się pęcherze i mocne zaczerwienienie. Rany te goją się niestety bardzo długo, a ślady po poparzeniu mogą być widoczne nawet przez kilka lat! Z tego powodu w słoneczne i gorące dni lepiej unikać przebywania w otoczeniu tej rośliny i chronić przed nią zwierzęta - one także mogą zostać poparzone.

Oparzenie krzewem mojżeszowym - jak leczyć?

W sytuacji, gdy dojdzie do poparzenia krzewem mojżeszowym, należy postępować tak jak w przypadku poparzenia słonecznego, czyli przemyć ranę chłodną wodą i stosować środki z pantenolem. Chore miejsca należy także chronić przed słońcem i unikać gorących kąpieli.

