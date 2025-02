Czy sok z marchwi zmieni kolor skóry? Naukowcy znają odpowiedź

Marchew to zdecydowanie jedno z najzdrowszych warzyw, po które sięgać możemy przez cały rok. Jest cennym źródłem karotenoidów - przeciwutleniaczy, będących jednocześnie barwnikami nadającymi jej charakterystyczny, pomarańczowy kolor. W marchwi znaleźć możemy kilka rodzajów karotenoidów takich jak m.in. luteina, likopen, alfa-karoten i beta-karoten, czyli prowitamina A, która w organizmie człowieka przekształcana jest w witaminę A, regulującą wiele kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu procesów.

Marchew obfituje również we flawonoidy takie jak kemferol, luteolina i kwercetyna oraz związki fenolowe jak kwas chlorogenowy hydroksycynamonowy, kwas ferulowy, kwas p-kumarynowy, kwas p-hydroksybenzoesowy czy kwas kawowy. To one sprawiają, że warzywo to wykazuje silne działanie przeciwwolnorodnikowe.

Oprócz przeciwutleniaczy, marchew zawiera też mnóstwo witamin i mikroelementów takich jak:

witamina C,

tiamina,

ryboflawina,

niacyna,

witamina B6,

witamina E,

witamina K,

kwa foliowy,

wapń,

żelazo,

magnez,

fosfor,

potas,

sód,

cynk.

Marchew stanowi również źródło rzadko występującego pierwiastka śladowego - molibdenu, który reguluje przemiany metaboliczne w organizmie. Przez wzgląd na obfitość cennych witamin i minerałów marchew podaje się pacjentom chorującym na awitaminozę A, czyli niedobór witaminy A, objawiający się mocno przesuszoną skórą na ramionach, udach, łokciach i kolanach oraz suchością gałki ocznej i niedowidzeniem po zmroku. Warzywo to zalecane jest także w stanach silnego niedożywienia i niedokrwistości.

Czy sok z marchwi zmieni kolor skóry?

Marchew znana jest dobrze ze swojego pozytywnego wpływu na skórę. Wszystko to za sprawą witaminy C, która jest silnym przeciwutleniaczem i chroni skórę przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki oraz wspomaga produkcję kolagenu, odpowiadającego za utrzymanie prawidłowego nawilżenia oraz elastyczności skóry. Jest też źródłem karotenoidów, które chronią skórę przed uszkodzeniami powodowanymi przez promieniowanie ultrafioletowe i sprawiają, że jest bardziej promienna i gładka. Badania wykazały, że regularne spożywanie marchwi, szczególnie w postaci soku poprawia koloryt skóry, a wręcz może go zmienić!

Zdaniem naukowców ze Szkocji, badających związek między nawykami żywieniowymi a kolorem skóry, karnacja może się zmienić w ciągu zaledwie sześciu tygodni. Wystarczy, że zwiększymy porcję spożywanych owoców i warzyw o wysokich stężeniach beta-karotenu i likopenu takich jak:

marchewki,

pomidory,

brzoskwinie,

słodkie ziemniaki,

morele.

Sok z marchwi zawiera zdecydowanie więcej beta-karotenu niż surowa marchewka i pity regularnie, może naprawdę mocno przyciemnić skórę. W skrajnych wypadkach może dojść nawet do karotenemii, czyli stanu, w którym skóra przybiera żółtawy odcień w wyniku zbyt dużej ilości beta-karotenu we krwi. Wtedy wystarczy zmniejszyć ilość wypijanego soku, by kolor skóry wrócił do normy.

"Na zdrowie": Marchewka chroni przed groźnymi chorobami Interia.tv