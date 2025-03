Zwolennicy diet sokowych obiecują poprawę samopoczucia , wzrost energii , a nawet utratę wagi, co przyciąga osoby szukające szybkich i prostych rozwiązań zdrowotnych. Ponadto trend ten napędzają celebryci, influencerzy i firmy oferujące gotowe programy sokowe , które ułatwiają wprowadzenie takiej diety do codziennego życia.

Co mówi nauka o dietach sokowych?

Naukowcy z Northwestern University w Stanach Zjednoczonych oraz Uniwersytetu San Raffaele we Włoszech przeprowadzili ciekawe badanie, którego wyniki opublikowane zostały w znanym czasopiśmie naukowym - Nutrients . Badacze przyjrzeli się wpływowi krótkoterminowego spożywania soków owocowych i warzywnych na mikrobiom jamy ustnej oraz jelit.

Wiele osób stosuje diety oparte na sokach, wierząc, że pomagają one w detoksykacji organizmu. Współczesna dieta, bogata w cukry i przetworzoną żywność oraz uboga w błonnik, jest powiązana z chorobami przewlekłymi, takimi jak otyłość, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe.

Soki , mimo że są bogate w witaminy i antyoksydanty , nie zawierają błonnika nierozpuszczalnego, który jest niezbędny dla zdrowia mikroflory jelitowej. Badania sugerują, że zmniejszenie spożycia błonnika może prowadzić do zaburzeń metabolicznych i immunologicznych.

Co więcej, wysoka zawartość cukru w sokach może sprzyjać namnażaniu się bakterii prozapalnych.

Wiele osób błędnie sądzi, że za pomocą soków można przeprowadzić detoks organizmu, ale jest to mit

Wiele osób błędnie sądzi, że za pomocą soków można przeprowadzić detoks organizmu, ale jest to mit 123RF/PICSEL

W badaniu wzięło udział 14 osób w wieku od 18 do 35 lat, z wskaźnikiem masy ciała (BMI) od 18,5 g/m² (granica niedowagi) do 30 kg/m² (granica otyłości).

Całe szczęście, po 14 dniach skład mikrobiomu wrócił do poziomu wyjściowego. Choć zmiany w mikrobiomie są odwracalne, powtarzane diety sokowe mogą mieć długoterminowe skutki, które wymagają dalszych badań.

Choć diety sokowe dostarczają cennych składników odżywczych, ich niski poziom błonnika i wysoka zawartość cukru mogą niekorzystnie wpływać na mikrobiom. Aby zminimalizować ryzyko zaburzeń mikroflory, warto łączyć soki z całymi warzywami i owocami, zamiast stosować wyłącznie same wyciskane soki.

Prosty przykład? O wiele lepszą opcją będzie zblendowanie całego jabłka z pomarańczą, niż wyciśnięcie soku z tych owoców. Wynika to z faktu, że wyciskając sok, pozbywamy się tego, co tak cenne w owocach i warzywach - błonnika, niezbędnego dla naszego zdrowia.

Gdy dodamy do naszego koktajlu źródło białka - kefir, jogurt, albo odżywkę białkową, źródło tłuszczu - orzechy, siemię lniane itp., to stworzymy pełnowartościowy posiłek! Możesz użyć też mleka kokosowego czy sojowego.

Poza tym, tracimy też część witamin, składników mineralnych oraz antyoksydantów . Wiele z korzystnych dla zdrowia organizmu przeciwutleniaczy jest obecnych właśnie w skórce. Wyrzucając do śmieci odpadki pozostałe po wyciskaniu soków, tak naprawdę pozbywamy się tego, co najcenniejsze w warzywach i owocach.

Dieta sokowa może prowadzić do krótkoterminowej utraty wagi, ale głównie ze względu na drastyczne ograniczenie kalorii i utratę wody, a nie trwałą redukcję tkanki tłuszczowej. Brak błonnika i białka sprawia, że uczucie sytości jest krótkotrwałe, co często prowadzi do napadów głodu i efektu jojo po zakończeniu kuracji.