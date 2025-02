Poprawne zaaranżowanie przestrzeni w ogrodzie przynosi wiele korzyści. Dobrze dobrane sąsiedztwo roślin może zmniejszyć ryzyko ataków szkodników. Różnorodność na grządce przyczynia się także do utrzymania żyzności gleby. Jeśli dobrze przygotujemy się do wiosennego sadzenia cebuli, w efektywny sposób wykorzystamy przestrzeń, co doceniają zwłaszcza właściciele niewielkich posesji.