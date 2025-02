Szałwia błyszcząca to roślina, która świetnie sprawdzi się w roli ozdoby rabat czy balkonów. Naturalnie występuje w Ameryce Południowej, gdzie może dorastać nawet do 150 cm wysokości. Roślina zyskała popularność również w innych krajach, w tym w Polsce.

Można ją uprawiać z rozsady, poprzez samodzielne wysianie nasion do pojemników. Można też kupić gotowe sadzonki, które już zazwyczaj wczesną wiosną goszczą w sklepach ogrodniczych.

Szałwia błyszcząca ma sztywne, rozgałęzione, grube i mięsiste pędy. Są one pokryte sporych rozmiarów owalnymi lub sercowatymi zielonymi liśćmi. Na przełomie wiosny i lata na ich końcówkach pojawiają się zebrane w kłosy kwiaty wyglądem przypominającym rurki. Zazwyczaj mają kolor czerwony, ale spotykane są również odmiany różowe, łososiowe, fioletowe czy pomarańczowe. Szałwia błyszcząca kwitnie od czerwca do momentu nastania pierwszych przymrozków.

Kiedy siać nasiona szałwii? Tutaj trzeba działać dość wcześnie. Zwłaszcza, jeśli już późną wiosną chcemy cieszyć się pięknymi kwiatami. Do skrzynek nasiona należy wysiać już w styczniu lub lutym , ponieważ siewki dość wolno rosną i potrzebują dużo czasu, by dojrzeć.

Pojemniki z nasionami najlepiej postawić w ciepłym i jasnym pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi od 16 do 20 st. C. Należy pamiętać o regularnym podlewaniu.

Kiedy sadzić szałwię w ogrodzie? Optymalny termin to taki, gdy ustaną wiosenne przymrozki, np. w drugiej połowie maja. W stałym miejscu szałwię błyszczącą należy sadzić w rozstawach 25 x 25 cm lub 30 x 30 cm.

Szałwia to wymagająca roślina. Odpowiednia pielęgnacja sprawi, że będzie zachwycać wyglądem

Szałwia to wymagająca roślina. Odpowiednia pielęgnacja sprawi, że będzie zachwycać wyglądem 123RF/PICSEL

Chociaż szałwia błyszcząca długo zachwyca wyglądem, jest dość kapryśna pod względem pielęgnacji. Kluczem do tego, by bujnie kwitła i zdrowo wyglądała jest zapewnienie jej odpowiednich warunków. Roślina preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste. Do tego wymaga przepuszczalnej, żyznej gleby próchniczej o kwaśnym odczynie pH.