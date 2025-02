Posadź obok hortensji. Ogród będzie wyglądać jak baśniowa kraina

Dobór odpowiedniego sąsiedztwa dla hortensji to klucz do stworzenia pięknego i funkcjonalnego ogrodu. Wybierając rośliny, należy zwrócić uwagę na ich wymagania uprawowe, okres kwitnienia i wzajemne oddziaływanie. Dobrze zaplanowana aranżacja przydomowej przestrzeni nie tylko podkreśli urodę każdej rośliny, ale pozwoli także stworzyć harmonijną i naturalną kompozycję. Podpowiadamy, co posadzić obok hortensji.