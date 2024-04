Okazuje się, że jednymi z takich roślin są zioła, na przykład bazylia, tymianek, kolendra czy koper włoski. Posadzone w towarzystwie pomidorów, mogą przyczynić się do ich efektywniejszego wzrostu. Wynika to z tego, że ich zapach może przyczynić się do przepłoszenia szkodników, takich jak mszyce czy przędziorki. Co więcej, niektóre z owych ziół doskonale komponują się z pomidorami na talerzu. Tutaj świetnym przykładem jest bazylia.