Zwalczanie chwastów jest niezbędne, jeśli chcemy cieszyć się zdrowym kwitnieniem roślin, na których zależy nam najbardziej. Występowanie chwastów w ogrodzie nie tylko przyczynia się do nieprawidłowego rozwoju innych rośli n, ale w niektórych przypadkach może doprowadzić do ich obumierania.

Sól możemy także wykorzystać do zrobienia mikstury ze wspomnianym już octem. W tym celu potrzebujemy 1 l wody, pół szklanki soli, 250 ml octu spirytusowego oraz łyżeczkę płynu do naczyń . Wszystkie składniki łączymy ze sobą i przelewamy do butelki z funkcją spryskiwania. Preparat nanosimy na liście chwastów w suchy i gorący dzień.

Użycie wybielacza to skuteczna metoda na zwalczanie chwastów. Wybielaczem do tkanin spryskujemy liście chwastów, co powoduje zahamowanie kwitnienia tej rośliny. Ponadto wybielacz, który przedostanie się do gleby, zniszczy znajdujące się w niej nasiona chwastów.