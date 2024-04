Wyprawa do Rodzinnych Ogródków Działkowych lub prace w przydomowym ogrodzie najczęściej odbywają się pod czujnym okiem przyczajonych między roślinami kotów. Dlaczego obecność obcych kotów w ogrodach jest tak częstym i popularnym zjawiskiem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw zacząć od bliższego przyjrzenia się kociej naturze. Choć wielu osobom kojarzą się z puszystymi kulkami, które przesypiają dni na kanapie, dopraszają się o jedzenie i łakną czułości, koty to urodzeni łowcy.