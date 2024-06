Widok kopców, które psują idealnie wypielęgnowaną murawę, sprawia, że dla wielu osób twierdząca odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Nie należy jednak całkowicie dyskredytować tego zwierzęcia, ponieważ kret w ogrodzie może pełnić pozytywną funkcję. Żywi się owadami i ich larwami, w tym pędrakami oraz drutowcami, które niszczą grządki warzywne i krzewy, powodując duże straty. Krety to naturalni wrogowie ślimaków , będących jednymi z najbardziej uciążliwych stworzeń na działce.

Niestety, obecność kreta na naszym terenie ma swoje minusy. Zwierzęta drążą systemy tuneli tuż pod powierzchnią ziemi, co prowadzi do uszkodzenia korzeni roślin. Gdy zostaną naruszone, okazy uprawne i ozdobne marnieją i obumierają. Do tego dochodzą kopce, które niszczą strukturę trawnika oraz rabat kwiatowych.