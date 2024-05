Co lubią ślimaki?

Ślimaki są powszechne w całej Polsce, a ich populacja może dosłownie ogołocić ogród. W naszej szerokości geograficznej szczególnie popularne są dwa: ślimak winniczek z charakterystyczną muszlą oraz ogrodowy, zwany pomrowem. Co je łączy? Przede wszystkim to, że wychodzą na żer zazwyczaj po deszczu, kiedy na zewnątrz jest wilgotno. Ponadto lubią podżerać zielone części naszych roślin, a kiedy ich populacja jest znaczna, to doprowadzają nasz ogród do ruiny. Ślimak winniczek nie powinien być od razu usuwany, ponieważ żywi się zarówno roślinami, jak i jajami tzw. ślimaka nagiego, który niszczy nasze sadzonki i dorosłe okazy. Jeśli jednak jest za dużo mięczaków, zarówno tych pożytecznych, jak i szkodników, trzeba się wszystkich pozbyć.

Pułapki na ślimaki

Chcemy pozbyć się ślimaków z ogrodu w sposób humanitarny? Są na to co najmniej dwa rozwiązania: wystarczy przygotować pułapkę na te żarłoczne mięczaki. Jeśli obecność ślimaków oraz ich działanie są widoczne, można je zwabić za pomocą aromatycznego grejpfruta. Wystarczy pokroić go w plastry i umieścić w ogrodzie oraz poczekać. Kiedy stworzenia się zbiorą przy owocu, wystarczy je zebrać i przenieść z dala od naszego ogrodu. Jeśli akurat nie mamy tego owocu pod ręką, możemy przyrządzić płynny wabik na ślimaki, a jego stworzenie nie zajmie nam dużo czasu.

Jak zrobić płynną pułapkę na ślimaki? Wystarczy pół szklanki piwa, łyżka suchych drożdży oraz łyżka cukru. Składniki wystarczy dokładnie wymieszać i przelać do butelek z szerokim dnem, które warto wkopać w ziemię. Spieniona mieszanka przyciągnie ślimaki z daleka, więc kiedy będą pływać w przygotowanym płynie, można również je pozbierać i wynieść daleko od naszego ogrodu.

Co odstrasza ślimaki?

Ślimaki w słoneczne dni raczej się chowają. Wychodzą na żer, kiedy jest wilgotno 123RF/PICSEL

Jeśli planujemy sadzenie roślin w ogrodzie, to warto dwa razy się zastanowić. Umieszczenie niektórych w niewielkiej odległości od siebie może niepotrzebnie przyciągnąć ich uwagę. Ślimaki i pomrowy szczególnie lubią sałatę, nagietki, słoneczniki i fuksje, dlatego lepiej umieścić je oddzielnie.

W wypadku, gdy wolnej przestrzeni jest w ogrodzie jak na lekarstwo, to można w towarzystwie naszych uprawianych warzyw posadzić takie rośliny, za którymi ślimaki nie przypadają. Najłatwiej pomiędzy nimi posadzić kilka główek czosnku albo cebuli. Jeśli dysponujemy zaś miejscem, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ogród wzbogacić obecnością lawendy, kocimiętki, mięty oraz rozmarynu.





Bariera na ślimaki? Rozsyp wokół grządek?

Walka ze ślimakami nie jest łatwa, dlatego odstraszanie ich oraz rozstawiania pułapek to tylko część metod i warto zastosować je wszystkie na raz. Do tego można zabezpieczyć grządki przed ślimakami: wystarczy rozsypać wokół nich kilka produktów, które sprawiają, że mięczaki szybko tracą zainteresowanie. Co warto mieć na uwadze?

Pokruszone skorupki jaj

Popiół drzewny

Piasek z trocinami



Uporządkuj ogród przed ślimakami

Winniczki też mogą zniszczyć ogród, ale są również bardzo pożyteczne 123RF/PICSEL

Co jeszcze, oprócz apetycznych roślin, przyciąga ślimaki do ogrodu? Przede wszystkim możliwości schowania się przed rażącym słońcem. Ślimaki chętnie chowają się w wysokich trawach oraz zaroślach, gdzie mogą sobie przeczekać spokojnie do pory deszczowej albo do wieczora, kiedy palące promienie słońca ustąpią. Mięczaki również chowają się pod gałęziami, stertami desek oraz kamieniami czy cegłami. Chcemy pozbyć się ślimaków? Zrobienie porządku na działce jest absolutną koniecznością. Z drugiej strony można zaprosić do ogrodu zwierzęta, które posilają się ślimakami. Dla jeży oraz wielu ptaków takie mięczaki stanowią smakowity kąsek.





Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv