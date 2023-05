Spis treści: 01 Czym grozi użądlenie przez szerszenia?

02 Kiedy szerszenie są aktywne?

03 Co przyciąga szerszenie?

04 Co odstrasza szerszenie?

05 Naturalni wrogowie szerszeni

06 Pułapka na szerszenie - jak zrobić?

Czym grozi użądlenie przez szerszenia?

Szerszenie to jedne z tych owadów, na których widok włos jeży się na głowie. Mimo że nie atakują bez powodu, użądlenie szerszenia czasami może być bardzo niebezpieczne - w przypadku ukąszenia przez kilka osobników nawet śmiertelne. U uczulonych na ich jad może dojść do wstrząsu anafilaktycznego objawiającego się dusznościami, omdleniem czy utratą przytomności. Wówczas należy niezwłocznie udać się do szpitala. Jeśli użądlona osoba nie jest uczulona, wystarczy, że wypije wapno i poczeka, aż zaczerwienienie oraz obrzęk na skórze znikną.

Reklama

Czytaj również: Co zrobić, gdy zauważysz gniazdo szerszeni? Leśnicy biją na alarm

Kiedy szerszenie są aktywne?

Szerszenie pojawiają się już wiosną, gdy zaczyna robić się ciepło i są obecne do jesieni. Ich najwyższą aktywność obserwuje się:

w czerwcu,

lipcu,

sierpniu.

Wałęsają się na łąkach, w sadach, lasach, ale również w okolicy budynków mieszkalnych. Najczęściej można spotkać je w ciągu dnia, zdecydowanie rzadziej w nocy - po zmroku zwabia je światło np. oświetlenia ogródków czy latarni.

Zdjęcie Użądlenie kilku osobników szerszeni dla osób uczulonych może być śmiertelnie niebezpieczne / 123RF/PICSEL

Co przyciąga szerszenie?

Szerszenie lgną szczególnie do:

dojrzałych owoców - najbardziej lubią jabłka, gruszki, winogrona,

żywicy drzew - brzóz, jesionów, wierzb, bzów,

światła,

zbiorników wodnych - beczek, fontann, pojemników z deszczówką.

Co odstrasza szerszenie?

Szerszenie odstraszają przede wszystkim niektóre intensywne zapachy. Zalicza się do nich:

olejki goździkowe,

olejek z drzewa herbacianego,

olejki cytrusowe i skórki cytrusów,

zapach octu,

zapach świeżo palonej kawy,

zapach czosnku,

zapach niektórych roślin kwitnących i ziół.

Zdjęcie Szerszenie odstrasza zapach niektórych roślin ozdobnych - np. bratków czy pelargonii / 123RF/PICSEL

Jeśli szerszenie panoszą się po twojej posesji, najprostszym sposobem na ich odstraszenie będzie posadzenie w ogródku lub na balkonie roślin, których zapachów nie znoszą - mogą to być bratki, lawenda lub pelargonie. Warto też na działce hodować czosnek, tymianek, mięte, piołun czy wrotycz pospolity.

Zobacz też: Gliniarz naścienny budzi lęk wśród mieszkańców. Jest na wielu polskich osiedlach

Naturalni wrogowie szerszeni

Szerszenie mają kilku nielicznych, naturalnych wrogów - są nimi ptaki, dla których mogą stanowić pokarm. Zalicza się do ich gatunki takie jak trzmielojad, sikora czy kura gołoszyja.

Pułapka na szerszenie - jak zrobić?

Skutecznym sposobem na pozbycie się szerszeni czy os będzie również użycie wabiących je preparatów feromonowych lub wykonanie domowej pułapki. Przyda się do tego plastikowa butelka, sok owocowy lub piwo. Należy odciąć wierzch butelki (ok. 3-4 cm), wlać napój, a następnie przykryć odciętym fragmentem - otworem do dołu. Wówczas owady nie będą miały szans się wydostać.