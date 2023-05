Co zrobić, gdy zauważysz gniazdo szerszeni? Leśnicy biją na alarm

Spis treści: 01 Dlaczego szerszenie mogą być dla człowieka niebezpieczne?

02 Leśnicy alarmują. "Sprawdźcie strychy, stodoły, drewutnie"

03 Jak rozpoznać gniazdo szerszeni?

04 W jaki sposób usunąć gniazdo szerszeni?

05 Jak samodzielnie usunąć gniazdo szerszeni?

06 Jak usunąć gniazdo szerszeni? Trik z biustonoszem. Pozbędziesz się uciążliwego kłopotu

Dlaczego szerszenie mogą być dla człowieka niebezpieczne?

Szerszenie, pszczoły oraz osy pojawiają się wraz z pierwszymi ociepleniami i są obecnie aż do późnej jesieni. Wśród nich najgroźniejsze dla człowieka może być użądlenie szerszenia. W przypadku braku uczulenia na jad tych owadów pojawi się jedyni obrzęk i zaczerwienienie. Warto wówczas wypić wapno, a miejsce po użądleniu posmarować specjalnym preparatem. Dużo poważniej wygląda sytuacja, gdy zaatakowana przez szerszenia osoba jest uczulona - wówczas może dojść do wstrząsu anafilaktycznego - występują duszności, omdlenia, utrata przytomności, nudności. W tym przypadku należy niezwłocznie udać się do szpitala.

Mimo tego, że szerszenie uznawane są jako szkodniki, które potrafią spowodować straty w sadach - m.in. zniszczyć korę młodych drzew, podjadać dojrzałe owoce to jednocześnie są owadami pożytecznymi.

eliminują słabsze osobniki, co prowadzi do naturalnej selekcji i jest korzystne dla ekosystemu

żywią się insektami mogącymi przenosić groźne dla ludzi choroby - głównie muchówkami, dzięki czemu regulują uch populację

Leśnicy alarmują. "Sprawdźcie strychy, stodoły, drewutnie"

Na mediach społecznościowych pojawił się ostatnio post dotyczący szerszeni, który zamieścili leśnicy z Nadleśnictwa Lubin. Eksperci podali najważniejsze informacje dotyczące szerszeni, a także dołączyli zdjęcie ich gniazda. Ponadto radzą, aby sprawdzić miejsce gdzie mogły pozostawić swoje lęgowiska.

- Gniazdo szerszeni zbudowane jest z masy papierowej, samica, budując kokon, wykorzystuje do tego cząsteczki próchniejącego drewna i śliny. Rozmiary gniazd mogą osiągać nawet do 50 cm. Zapłodniona rok wcześniej samica rozpoczyna budowę i po uformowaniu kilku komórek plastra składa do nich jaja. Po pewnym czasie lęgną się w nich larwy, które przepoczwarczają się w robotnice. Efekt finalny to dzieło robotnic. To gniazdo zostało opuszczone w zeszłym roku, jesienią samice odleciały w poszukiwaniu zimowiska, a samce i robotnice zdechły z zimna i głodu. Jak to w przyrodzie bywa, ich śmierć nie poszła na marne, ponieważ opuszczone gniazdo zasiedlają owady, które pożywiają się resztkami. Sprawdźcie swoje strychy, stodoły, drewutnie, może znajdziecie większe gniazda.

Jak rozpoznać gniazdo szerszeni?

Widok ich gniazd nie jednemu włos jeży się na głowie. Mimo że owady te atakują wyłącznie w samoobronie, przypadków użądleń jest całkiem sporo. Zanim przystąpimy do usuwania ich kryjówek, należy wcześniej dowiedzieć się jak rozpoznać gniazdo szerszenia.

Ma ono dość charakterystyczny wygląd - porównuje się je do papierowej bryły. Szerszenie mogą wybudować je na gałęzi drzew, pod ziemią lub też wybrać miejsce pod dachem domu, szopy czy też w szczelinie w murze. Gdy zauważymy gniazdo należy przede wszystkim zachować ostrożność i nie podchodzić zbyt blisko. W jakich sytuacjach można usunąć je samodzielnie, a w jakich potrzebna będzie pomoc fachowców?

Zdjęcie Szerszenie są szkodnikami, a jednocześnie pożytecznymi owadami / 123RF/PICSEL

W jaki sposób usunąć gniazdo szerszeni?

W celu usunięcia gniazda szerszeni najlepiej będzie zadzwonić do Straż Pożarną. Niestety może zdarzyć się przypadek, że funkcjonariusze odmówią przyjazdu - gdy okaże się, że lokalizacja gniazda bezpośrednio nie zagraża zdrowi czy życiu. Jeśli kryjówka nie jest zlokalizowana bezpośrednio w pobliży domu, a owady są spokojne, wzywanie straży nie będzie konieczne. Wówczas warto zawiadomić inne, odpowiednio wyspecjalizowane do tego służby.

Jak samodzielnie usunąć gniazdo szerszeni?

Jeśli odważysz się usunąć gniazdo szerszeni na własną rękę pamiętaj, że musisz przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo.

Załóż kilkuwarstwową odzież ochronną - ciało musi być szczelnie zakryte

Na twarz załóż siatkę oraz kapelusz

Gniazdo usuń późnym wieczorem lub w nocy, gdy owady są uśpione

Zastosuj profesjonalny środek owadobójczy

Zdjęcie Samodzielne usuwanie gniazda szerszeni jest ryzykowne. Wcześniej trzeba odpowiednio zabezpieczyć całe ciało / 123RF/PICSEL

Jak usunąć gniazdo szerszeni?

Załóż strój ochronny, a następnie środek owadobójczy wyceluj z bezpiecznej odległości w gniazdo i rozpyl dookoła, opryskuj co 15 sekund, następnie oddal się od lęgowiska. Jeśli jest ulokowane na wysokości, wykorzystaj podnośnik, dzięki czemu szybciej oddalisz się od gniazda. Po 24 godzinach ubierz ponownie strój ochronny i upewnić się, że wszystkie osobniki są martwe. Potem możesz oderwać gniazdo od ściany za pomocą wilgotnej ściereczki.