Sok z brzozy wykazuje właściwości moczopędne , dlatego pijąc go regularnie, można się spodziewać efektu detoksykacyjnego . To z kolei oznacza, że spożywanie soku poprawia kondycję nerek i pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu.

Sok z brzozy może się przyczyniać do neutralizowania groźnych, wolnych rodników w organizmie, a to za sprawą jego właściwości przeciwutleniających. Dzięki temu sok z brzozy wspiera funkcjonowanie układu krwionośnego .

Sok brzozy jest powszechnie dostępny w aptekach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by pozyskać go prosto z drzewa. Pamiętajmy, by sok z brzozy pozyskiwać wczesną wiosną, ponieważ o tej porze roku uzyskamy go najwięcej w najkrótszym czasie, poza tym zawiera wówczas najwięcej składników odżywczych.