Kiedy temperatury spadają, a prognozy jasno wskazują, że czeka nas prawdziwy atak zimy, czas zakasać rękawy i przygotować łopaty. Odśnieżanie posesji i podjazdów jest wówczas nieuniknione.

Co ważne, polskie prawo nakłada również na właścicieli domów obowiązek odśnieżania chodników, które biegną wzdłuż działki. Tę czynność można sobie jednak mocno uprościć. Wszystko, czego potrzebujesz, to produkt, który nie kosztuje więcej niż 5 złotych.

Jak ułatwić sobie odśnieżanie? Będzie szybciej i sprawniej

Łopata do śniegu, wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy, to prawdziwy obowiązek wśród wyposażenia każdego domu. Odśnieżanie przy jej pomocy, szczególnie kiedy śnieg jest mokry i "zbity", nie należy jednak do najłatwiejszych. Tę czynność można sobie jednak ułatwić.

Prosty domowy trik sprawi, że śnieg będzie zdecydowanie łatwiej odchodził od łopaty, a sam proces odśnieżania będzie szybszy i sprawniejszy. Przed przystąpieniem do pracy warto wybrać się do kuchni. Pomocny będzie bowiem produkt, który bez przeszkód znajdziemy w tym miejscu. Mowa o oleju lub maśle.

Na kilka minut przed odśnieżaniem wystarczy natłuścić łopatę olejem - można spryskać ją, używając do tego butelki z atomizerem lub rozprowadzić odrobinę płynu ręcznie po całej powierzchni łopaty. A potem już tylko zabrać się do pracy. Śnieg będzie łatwiej "ślizgał się" po naolejonej powierzchni, oszczędzając nam sporo wysiłku.

Złote zasady odśnieżania. Nie chcesz się zmęczyć? O tym lepiej pamiętaj

Kiedy za oknem iście zimowe warunki, warto pamiętać o kilku złotych zasadach, dzięki którym mocno ułatwimy sobie odgarnianie śniegu i utrzymanie podjazdu oraz podwórka w odpowiedniej kondycji. Podstawą powinno być systematyczne odmiatanie białego puchu. Starajmy się zapobiec powstaniu lodowej warstwy, gdyż tę będzie zdecydowanie trudniej usunąć. "Świeży" śnieg zgarnia się znacznie prościej.

Co ważne, śnieg rozrzucajmy na boki, nie kumulując go w jednym miejscu. Wówczas, w momencie roztopów, szybciej stopnieje. Nadmiaru białego puchu starajmy się nie gromadzić na trawniku. To może bowiem spowodować wiele trudnych do zwalczenia chorób murawy.

Oblodzone powierzchnie warto posypywać popiołem z kominka lub piaskiem. Popularna sól jest szkodliwa dla roślin, dlatego nie powinno się stosować jej w ogrodzie.

