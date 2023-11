Przyklej w oknie, a nieszczelność zniknie

Dojmujący chłód wkradający się do mieszkania przez nieszczelne okna to problem, który rodzi wiele negatywnych konsekwencji. Po pierwsze w pomieszczeniach jest chłodniej, przez co musimy ubierać na siebie kolejne warstwy ubrań. Po drugie rachunki za ogrzewanie są o wiele wyższe, bo ciepło ucieka szparami.

Uszczelnienie okien jest, więc odpowiedzią na pytanie "jak oszczędzić na ogrzewaniu". W dzisiejszych czasach, metody naszych babć polegające na upychaniu pod oknami starych szmat, to już przeszłość istnieją o wiele wydajniejsze metody uporania się z nieszczelnymi oknami.

Reklama

Zdjęcie Taśma izolacyjna pomoże uporać się z nieszczelnością okien / detry / 123RF/PICSEL

Jedną z takich metod są specjalne taśmy izolacyjne do okien i drzwi. Ich montaż jest banalnie prosty, bo wystarczy przykleić je na ościeżnicy, aby zapobiec wdzieraniu się chłodu i wilgoci do wnętrza domu.

Zastosowanie taśmy uszczelniającej nie wymaga dużych umiejętności, a sam produkt nie jest drogi - ceny zaczynają się już od dwudziestu pięciu złotych za pięciometrowe rolki. Taśmy izolacyjne są odporne na warunki atmosferyczne i starzenie się, więc nie ma obaw, że pod wpływem pogody czy upływu lat taśma zacznie wyglądać coraz gorzej.



Zobacz również: Dlatego grzejnik pobiera za dużo energii. Nie każdy zwraca na to uwagę

Wypełni szpary między murem a ościeżnicą

Innym sposobem na uporanie się z nieszczelnymi oknami jest zastosowanie pianki montażowo - uszczelniającej. Produkt jest wygodny w użyciu i dopasowuje się do przestrzeni, którą wypełnia. Jednak trzeba pamiętać, że pianka po nałożeniu kilkukrotnie zwiększa swoją objętość, więc nie należy nakładać jej zbyt dużo. Nadmiar co prawda łatwo możemy usunąć, ale po co dodawać sobie pracy.



Zobacz również: Weź kawałek folii aluminiowej i włóż za kaloryfer. Sporo zaoszczędzisz

Letni tryb okien