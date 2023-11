Spis treści: 01 Zamarzanie uszczelek w samochodzie. Jak temu zapobiec?

02 Tani preparat z apteki na zamarzające uszczelki w samochodzie

03 Co zrobić, gdy drzwi już przymarzły?

Zamarzanie uszczelek w samochodzie. Jak temu zapobiec?

Zbliżające się mrozy skłaniają nas do przygotowania samochodu na zimę. W tym momencie warto zadbać nie tylko o odpowiednie opony, ale i o detale, jakimi są m.in. uszczelki w drzwiach. Ulegają one niekiedy przymarzaniu, przez co otwarcie drzwi naszego pojazdu staje się uciążliwe.

Zamiast sięgać po drogie i specjalistyczne preparaty dostępne na rynku warto wypróbować tani produkt, który znajdziemy w każdej aptece. To proste i skuteczne rozwiązanie pomoże nam szybko uporać się z problemem.

Tani preparat z apteki na zamarzające uszczelki w samochodzie

Gliceryna, dostępna w aptekach za około 10 zł, działa jako skuteczny środek zapobiegający przymarzaniu. Regularne smarowanie uszczelek przed zimą pozwoli uniknąć problemów z otwieraniem drzwi w mroźne dni. Zastosowanie jej jest bardzo proste. Należy:

oczyścić uszczelki z brudu i kurzu,

nanieść glicerynę za pomocą ściereczki na czyste uszczelki,

upewnić się, że równomiernie pokryliśmy całą ich powierzchnię.

Jeśli nie znajdziemy w sklepach gliceryny, podobne działanie wykaże wazelina, parafina, czy też oliwka dla dzieci.

Zdjęcie Zimowa pogoda stanowi duże wyzwanie dla kierowców. Z tego powodu należy odpowiednio przygotować nasz pojazd na nadchodzące mrozy / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

Co zrobić, gdy drzwi już przymarzły?

Jeśli jednak nie zdążyliśmy z zabezpieczeniem naszych uszczelek i rano zastał nas mróz oraz oblodzony samochód, istnieje kilka praktycznych sposobów, którymi poradzimy sobie w takiej sytuacji.

Na początek możemy delikatne ostukać drzwi. Delikatnie uderzanie przestrzeni wokół drzwi pomoże nam skruszyć lód. Osoby, które często zmagają się z problemem przymarzniętych drzwi, mogą zaopatrzyć się w specjalny odmrażacz do szyb. Aplikuje się go w szczeliny drzwi, a jego działanie przyśpiesza topnienie lodu i rozmrażanie uszczelek.

Pamiętajmy jednak, że to zabezpieczanie uszczelek w samochodzie przed zamarzaniem jest kluczowym elementem dbałości o pojazd w okresie zimowym.

