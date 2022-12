Posyp gąbkę solą i zalej octem. Odczekaj 10 minut i sprawdź, co się stanie

Porady

Dołącz do nas:

To prawdziwe siedlisko bakterii i zarazków. Gąbka do zmywania naczyń to jeden z najbrudniejszych przedmiotów, jaki mamy w swojej kuchni. Dlatego też często zaleca się jej wymianę. Jeśli akurat nie możemy tego zrobić, wystarczy zastosować prosty trik z solą i octem.

Zdjęcie Gąbki kuchenne to raj dla mikrobów, są zdolne pomieścić 54 miliardy bakterii na centymetr sześcienny / 123RF/PICSEL