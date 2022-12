Spis treści: 01 Czym czyścić fugi w łazience? Tradycyjne sposoby

Czym czyścić fugi w łazience? Tradycyjne sposoby

Fugi w łazience, czyli przestrzeń między płytkami wypełniona żywicą epoksydową, specjalnym utwardzaczem, a czasem też piaskiem kwarcowym. Z tych właśnie materiałów tworzone są fugi, które ograniczają gromadzenie się brudu i pleśni między płytkami w łazience.

Koniec z wiecznie brudną kabiną prysznicową To pomieszczenie w domu zawsze narażone jest na większe ryzyko gromadzenia się wilgoci niż pozostałe pomieszczenia w domu i tym samym na powstawanie pleśni i grzybów. Dlatego tak ważne jest regularne sprzątanie łazienki z odpowiednimi detergentami.

Niektóre jednak zakamarki łazienki są niezwykle trudne do umycia, a do takich miejsc należą właśnie fugi. Nie można o nich zapominać podczas rutynowego sprzątania, zwłaszcza w okolicach wanny, czy kabiny prysznicowej, gdzie niemal cały czas narażone są na kontakt z wodą.

W sklepach znajdziemy przeznaczone do tego detergenty, ale w chwili, gdy chcemy być bardziej ekologiczni, z pomocą przychodzą domowe sposoby z wykorzystaniem octu, czy soku z cytryny.

Obydwa produkty mają działanie wybielające, co jest niezwykle istotne w kwestii białych fug, które z czasem żółcieją, ale także produkty te mają działanie odkażające i bakteriobójcze.

Do czyszczenia fug wykorzystać można także sodę oczyszczoną, która rozcieńczona z niewielką ilością wody, będzie zachowywać się jak pasta wybielająca.

To jednak nie koniec pomysłów na czyszczenie fug domowymi sposobami. Ostatnio pojawiła się kolejna metoda.

Czyszczenie fug łazienkowych wodą utlenioną

Okazuje się, że kolejny domowy produkt do czyszczenia fug znajdziemy w... domowej apteczce. Choć używania tego środka do dezynfekcji ran odradza się od lat, to nie trzeba go wyrzucać!

Woda utleniona, bo o niej mowa, doskonale sprawdzi się jako środek sprzątający. To właśnie dzięki wodzie utlenionej pozbędziemy się zabrudzeń i pleśni z fug.

3 proc. woda utleniona w małych butelkach kosztuje 2-3 złote, więc nie jest to duży wydatek, a efekt może nas zaskoczyć. Bez rozcieńczania płynu, lejemy go na fugi, zostawiamy na kilka minut, a następnie szorujemy szczoteczką do zębów. Po tej czynności fugi można przetrzeć wilgotną ścierką z mikrofibry, a następnie suchą, by nie zostawiać mokrej powierzchni.

Czym jest woda utleniona?

Woda utleniona ma przede wszystkim właściwości odkażające, ale też bakteriobójcze, dlatego tak doskonale nadaje się do sprzątania. Jeżeli przyjrzeć się jej chemicznej strukturze, to 3-procentowawa woda utleniona jest roztworem wodnym nadtlenku wodoru. Dlatego woda utleniona nada się nie tylko do czyszczenia fug, ale także odkażania toalety, brodzika prysznicowego, czy wanny.

