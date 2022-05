Pozbądź się muszek owocówek. To prostsze niż myślisz

Latające muszki owocówki to zmora wielu osób. Zjawiają się wraz z nastaniem ciepła oraz pojawieniem się owoców i warzyw. Licznie gromadzą się w naszych domach i stają się istnym utrapieniem. Istnieją jednak proste sposoby, by się ich pozbyć. Co trzeba zrobić?

Zdjęcie Muszki owocówki mogą przenosić drobnoustroje, dlatego też nie można bagatelizować ich obecności w naszej kuchni / 123RF/PICSEL