Co to jest forszmak?

Forszmak to tradycyjne danie kojarzone głównie ze wschodnią Polską. Korzenie tej potrawy sięgają tradycji kuchni szlacheckiej i żydowskiej. Choć forszmak przez stulecia ewoluował - od gulaszu, przez chłodnik i zapiekankę, by ostatecznie gościć na stołach w czasach PRL-u jako forma zupy gulaszowej - sycącej i pełnej smaku.

W czym tkwi fenomen forszmaku? Sekretem jest tu zbilansowanie smaków mięsa i warzyw z kwaśnym dodatkiem ogórków kiszonych. Ważne są także proste, ale aromatyczne przyprawy, które dodają smaku.

Ta potrawa była wyjątkowa w dawnych czasach, bowiem rzadko zdarzało się, by różne warstwy społeczne zajadały to samo, a tak było z tym gulaszem. Zarówno chłopi jak i szlachcice przepadali za forszmakiem. Dziś to danie jest chlubą lubelszczyzny, rodziny przekazują sobie tradycyjne przepisy z pokolenia na pokolenie i choć podobne, w każdym domu nieco się od siebie różnią.

Nieco gęstsza wersja forszmaku może być podawana w chlebku

Forszmak był także świetnym sposobem na wykorzystanie resztek po biesiadzie - pozostałe wędliny, kawałki pieczonych mięs i kiełbas wykorzystywano właśnie w tym gulaszu, by się nie zmarnowały.

Forszmak można urozmaicać, doprawiać według uznania, spróbować zrobić jego wegetariańską wersję i dodać mniej oczywiste dodatki, by "odświeżyć" smak.

Warto przypomnieć sobie czasy, w których forszmak królował na polskich stołach, a także "przedstawić" to pyszne danie młodszym pokoleniom.

Przepis na forszmak

Składniki ok. 300 g mięsa (wieprzowego, wołowego) lub kiełbas

1 duża cebula

olej

800 ml bulionu

2-3 ogórki kiszone

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżka masła

trochę mąki pszennej

przyprawy: liśćlaurowy, ziele angielskie, słodka papryka, ostra papryka, majeranek, sól i pieprz 1 godz. 0 min 3-4

Forszmak to świetne danie dla amatorów sycących, mięsnych potraw

Przygotowanie:

W forszmaku ważna jest kolejność przygotowywania. Zawsze powinniśmy zacząć od obsmażenia pokrojonego na kawałki mięsa na rumiany kolor.

Na palniku obok powinien stać gorący bulion w osobnym garnku, pilnujmy, by nie wrzał.

Po podsmażeniu mięsa przekładamy go do bulionu.

Na patelni po mięsie obsmażamy pokrojoną cebulę, postępujemy podobnie - po przesmażeniu dorzucamy do bulionu z mięsem.

Na tym etapie jeśli chcemy użyć marchwi, pieczarek albo papryki to również podsmażamy i dodajemy. Do bulionu wrzucamy przyprawy.

Po ok. 10 minutach gotowania dorzucamy pokrojone ogórki kiszone, można także dolać kwasu ogórkowego.

Gotujemy kolejne 5 minut.

Dodajemy koncentrat pomidorowy, mieszamy.

Doprawiamy w razie potrzeby.

Jeśli chcemy nieco zagęścić forszmak, można na osobnej patelni zrobić z masła i mąki zasmażkę i dodać do gulaszu. Jeśli nie - zostawiamy tak jak jest i jemy go niczym zupę gulaszową.

Forszmak podajemy z chlebem.

Smacznego!

