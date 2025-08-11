Hit z PRL-u. Nikt nie wierzył, że z resztek powstaje takie pyszne danie
W czasach PRL-u serwowany był w zasadzie w całej Polsce zarówno jako przystawka jak i główne danie. Nazywany klejnotem lubelszczyzny, forszmak lubelski przez lata został nieco zapomniany, a szkoda, bo nie jest skomplikowany w przygotowaniu, a bardzo pyszny.
Co to jest forszmak?
Forszmak to tradycyjne danie kojarzone głównie ze wschodnią Polską. Korzenie tej potrawy sięgają tradycji kuchni szlacheckiej i żydowskiej. Choć forszmak przez stulecia ewoluował - od gulaszu, przez chłodnik i zapiekankę, by ostatecznie gościć na stołach w czasach PRL-u jako forma zupy gulaszowej - sycącej i pełnej smaku.
W czym tkwi fenomen forszmaku? Sekretem jest tu zbilansowanie smaków mięsa i warzyw z kwaśnym dodatkiem ogórków kiszonych. Ważne są także proste, ale aromatyczne przyprawy, które dodają smaku.
Ta potrawa była wyjątkowa w dawnych czasach, bowiem rzadko zdarzało się, by różne warstwy społeczne zajadały to samo, a tak było z tym gulaszem. Zarówno chłopi jak i szlachcice przepadali za forszmakiem. Dziś to danie jest chlubą lubelszczyzny, rodziny przekazują sobie tradycyjne przepisy z pokolenia na pokolenie i choć podobne, w każdym domu nieco się od siebie różnią.
Forszmak był także świetnym sposobem na wykorzystanie resztek po biesiadzie - pozostałe wędliny, kawałki pieczonych mięs i kiełbas wykorzystywano właśnie w tym gulaszu, by się nie zmarnowały.
Forszmak można urozmaicać, doprawiać według uznania, spróbować zrobić jego wegetariańską wersję i dodać mniej oczywiste dodatki, by "odświeżyć" smak.
Warto przypomnieć sobie czasy, w których forszmak królował na polskich stołach, a także "przedstawić" to pyszne danie młodszym pokoleniom.
Przepis na forszmak
Składniki
- ok. 300 g mięsa (wieprzowego, wołowego) lub kiełbas
- 1 duża cebula
- olej
- 800 ml bulionu
- 2-3 ogórki kiszone
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego
- 1 łyżka masła
- trochę mąki pszennej
- przyprawy: liśćlaurowy, ziele angielskie, słodka papryka, ostra papryka, majeranek, sól i pieprz
Przygotowanie:
- W forszmaku ważna jest kolejność przygotowywania. Zawsze powinniśmy zacząć od obsmażenia pokrojonego na kawałki mięsa na rumiany kolor.
- Na palniku obok powinien stać gorący bulion w osobnym garnku, pilnujmy, by nie wrzał.
- Po podsmażeniu mięsa przekładamy go do bulionu.
- Na patelni po mięsie obsmażamy pokrojoną cebulę, postępujemy podobnie - po przesmażeniu dorzucamy do bulionu z mięsem.
- Na tym etapie jeśli chcemy użyć marchwi, pieczarek albo papryki to również podsmażamy i dodajemy. Do bulionu wrzucamy przyprawy.
- Po ok. 10 minutach gotowania dorzucamy pokrojone ogórki kiszone, można także dolać kwasu ogórkowego.
- Gotujemy kolejne 5 minut.
- Dodajemy koncentrat pomidorowy, mieszamy.
- Doprawiamy w razie potrzeby.
- Jeśli chcemy nieco zagęścić forszmak, można na osobnej patelni zrobić z masła i mąki zasmażkę i dodać do gulaszu. Jeśli nie - zostawiamy tak jak jest i jemy go niczym zupę gulaszową.
- Forszmak podajemy z chlebem.
Smacznego!