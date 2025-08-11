Hit z PRL-u. Nikt nie wierzył, że z resztek powstaje takie pyszne danie

W czasach PRL-u serwowany był w zasadzie w całej Polsce zarówno jako przystawka jak i główne danie. Nazywany klejnotem lubelszczyzny, forszmak lubelski przez lata został nieco zapomniany, a szkoda, bo nie jest skomplikowany w przygotowaniu, a bardzo pyszny.

Doskonałe połączenie smaków, proste składniki - tego dania się nie zapomina
Doskonałe połączenie smaków, proste składniki - tego dania się nie zapomina

Co to jest forszmak?

Forszmak to tradycyjne danie kojarzone głównie ze wschodnią Polską. Korzenie tej potrawy sięgają tradycji kuchni szlacheckiej i żydowskiej. Choć forszmak przez stulecia ewoluował - od gulaszu, przez chłodnik i zapiekankę, by ostatecznie gościć na stołach w czasach PRL-u jako forma zupy gulaszowej - sycącej i pełnej smaku.

W czym tkwi fenomen forszmaku? Sekretem jest tu zbilansowanie smaków mięsa i warzyw z kwaśnym dodatkiem ogórków kiszonych. Ważne są także proste, ale aromatyczne przyprawy, które dodają smaku.

Ta potrawa była wyjątkowa w dawnych czasach, bowiem rzadko zdarzało się, by różne warstwy społeczne zajadały to samo, a tak było z tym gulaszem. Zarówno chłopi jak i szlachcice przepadali za forszmakiem. Dziś to danie jest chlubą lubelszczyzny, rodziny przekazują sobie tradycyjne przepisy z pokolenia na pokolenie i choć podobne, w każdym domu nieco się od siebie różnią.

Gulasz podany w wydrążonym bochenku chleba, dekorowany świeżą natką pietruszki i gałązką rozmarynu, obok przykrywka z chleba na jasnozielonej serwetce.
Nieco gęstsza wersja forszmaku może być podawana w chlebku

Forszmak był także świetnym sposobem na wykorzystanie resztek po biesiadzie - pozostałe wędliny, kawałki pieczonych mięs i kiełbas wykorzystywano właśnie w tym gulaszu, by się nie zmarnowały.

Forszmak można urozmaicać, doprawiać według uznania, spróbować zrobić jego wegetariańską wersję i dodać mniej oczywiste dodatki, by "odświeżyć" smak.

Warto przypomnieć sobie czasy, w których forszmak królował na polskich stołach, a także "przedstawić" to pyszne danie młodszym pokoleniom.

Przepis na forszmak

Składniki

  • ok. 300 g mięsa (wieprzowego, wołowego) lub kiełbas
  • 1 duża cebula
  • olej
  • 800 ml bulionu
  • 2-3 ogórki kiszone
  • 2 łyżki koncentratu pomidorowego
  • 1 łyżka masła
  • trochę mąki pszennej
  • przyprawy: liśćlaurowy, ziele angielskie, słodka papryka, ostra papryka, majeranek, sól i pieprz
1 godz. 0 min
3-4
Ceramiczna miska z gorącą zupą gulaszową, w której znajdują się kawałki ziemniaków, marchewki oraz wołowiny, podana z drewnianą łyżką i kromką chleba w tle.
Forszmak to świetne danie dla amatorów sycących, mięsnych potraw

Przygotowanie:

  • W forszmaku ważna jest kolejność przygotowywania. Zawsze powinniśmy zacząć od obsmażenia pokrojonego na kawałki mięsa na rumiany kolor.
  • Na palniku obok powinien stać gorący bulion w osobnym garnku, pilnujmy, by nie wrzał.
  • Po podsmażeniu mięsa przekładamy go do bulionu.
  • Na patelni po mięsie obsmażamy pokrojoną cebulę, postępujemy podobnie - po przesmażeniu dorzucamy do bulionu z mięsem.
  • Na tym etapie jeśli chcemy użyć marchwi, pieczarek albo papryki to również podsmażamy i dodajemy. Do bulionu wrzucamy przyprawy.
  • Po ok. 10 minutach gotowania dorzucamy pokrojone ogórki kiszone, można także dolać kwasu ogórkowego.
  • Gotujemy kolejne 5 minut.
  • Dodajemy koncentrat pomidorowy, mieszamy.
  • Doprawiamy w razie potrzeby.
  • Jeśli chcemy nieco zagęścić forszmak, można na osobnej patelni zrobić z masła i mąki zasmażkę i dodać do gulaszu. Jeśli nie - zostawiamy tak jak jest i jemy go niczym zupę gulaszową.
  • Forszmak podajemy z chlebem.

Smacznego!

