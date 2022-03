Pranie puchowej kurtki

Wbrew pozorom puchowej kurtki nie trzeba prać za często. Wystarczy zrobić to przed sezonem zimowym i zaraz po nim. Tuż przed nastawieniem programu w pralce należy pamiętać, by dokładnie zapoznać się z instrukcją prania zamieszczoną na metce.

Wybierając detergenty niezbędne do wyprania kurtki, warto skupić się na tych, które są przeznaczone do prania tego typu odzieży. Są zdecydowanie łagodniejsze. Nie należy sięgać po zwykły proszek do prania. Może się on przyczynić do zbicia puchu w kurtce.

Jak wyprać puchową kurtkę, by jej nie zniszczyć?

Przed włożeniem puchowej kurtki do pralki należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim najpierw kurtkę trzeba oczyścić wilgotną ściereczką oraz opróżnić jej kieszenie. Poza tym należy zapiąć wszystkie zamki i następnie wywinąć kurtkę na lewą stronę.

Zazwyczaj zaleca się pranie puchowych kurtek w temperaturze mniej więcej 30-40°C. Jeśli pozwalają na to wskazówki na metce, warto również odwirować kurtkę na małych obrotach. Wiele osób poleca wrzucić kilka piłeczek tenisowych do pralki wraz z kurtką. Dzięki nim można uniknąć zbicia puchu.

Kurtka po wyjęciu z pralki zdecydowanie nie będzie przypominać tej sprzed prania. Straci na objętości, jednak wszystko powinno wrócić do normy, gdy tylko wyschnie.

Jednym ze sposobów na wysuszenie kurtki puchowej jest użycie suszarki bębnowej. Inną metodą jest rozłożenie kurtki na płasko na podłodze lub tradycyjnej suszarce, podkładając pod nią ręcznik. By nadać kurtce objętości, należy regularnie co jakiś czas rozbijać puch poprzez oklepywanie i strzepywanie.

Proces suszenia kurtki puchowej jest długi. Przed włożeniem jej do szafy należy upewnić się, że jej wypełnienie jest całkowicie suche.

