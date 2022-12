Wazelina i łopata, czyli o wiele łatwiejsza i szybsza praca

Domowe sposoby na odśnieżanie, czyli tradycyjna łopata i nietypowa wazelina sprawią, że o wiele szybciej i bez wysiłku usuniesz biały puch z podjazdu. Wazelina to produkt, który w drogerii kosztuje zaledwie parę złotych, a znacząco wpływa na jakość pracy. Wystarczy, że posmarujesz wazeliną wewnętrzną część łopaty oraz jej metalowe elementy. Ten produkt sprawi, że śnieg nie będzie przylepiał się do szufli. Dzięki temu nie tracisz czasu na jego strzepywanie.

Zobacz również: Czy odśnieżanie balkonu jest konieczne?



Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zamiast patelni, posmaruj nimi łopatę

Nie czekaj na postanowienia noworoczne. Tak schudniesz 15 kilogramów!

Jak usunąć pleśń ze ścian domowymi sposobami? Sprawdź polecane metody

Użyj składnika, który masz w kuchennej szafce. Opryszczka zniknie w jeden dzień!

Większość z nas gotuje parówki w ten sposób. To wielki błąd Domowe sposoby na odśnieżanie to nie tylko wazelina. Podobną funkcję spełnią margaryna do pieczenia lub smalec. Stosuje się je w ten sam sposób jak wazelinę, to znaczy należy pokryć nimi łopatę do odśnieżania. Dzięki temu śnieg nie będzie do niej przywierał, a odśnieżanie pójdzie szybciej i sprawniej.



Zobacz również: Odśnieżanie - triki, które warto znać oraz te, których lepiej unikać

Domowe sposoby na odśnieżanie: zastąp nią sól

O tym, że sól rozpuszcza śnieg i lód wiedzą wszyscy, ostatnio dużo mówi się też o szkodliwym wpływie dużego stężenia soli dla roślin. Jeśli gleba jest mocno zasolona, ich korzenie nie mogą pobierać wody z podłoża, co prowadzi do karłowacenia, a nawet usychania. Jeśli więc decydujemy się używać soli, powinniśmy robić to z rozwagą.



Zdjęcie Sposoby na odśnieżanie: soda / 123RF/PICSEL

Możemy też sól zastąpić innym białym proszkiem z kuchni — sodą. Wystarczy wymieszać sodę oczyszczoną z piaskiem lub żwirkiem dla kotów i posypać nią podjazd, chodnik czy inne miejsce, w którym chcemy rozpuścić śnieg czy lód. Soda radzi sobie równie dobrze, jak sól, a jest przy tym bezpieczna dla roślin i środowiska. Można więc zaliczyć sodę do ekologicznych sposobów na odśnieżanie.



Zobacz również: Jak szybko odmrozić szyby w samochodzie? Zastosuj ten trik