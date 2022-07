Spis treści: 01 Sposób 1: Z butelką

02 Sposób 2: Szklana kula

03 Sposób 3: Ze sznurkiem

Jeśli jesteśmy fanami sukulentów, to nie musimy borykać się z problemem podlewania. Wszelkie pustynne odmiany spokojnie doczekają naszego powrotu. Co jednak jeśli nie zaliczamy się do grona "kaktusiarzy", a nasze ulubione rośliny doniczkowe domagają się częstego podlewania?

Sposób 1: Z butelką

Należy zaopatrzyć się w jedną lub kilka butelek plastikowych z charakterystycznym dzióbkiem w miejscu zakrętki. To ile ich będzie i jakiej pojemności zależy od wielkości i liczby naszych doniczek. Stawiamy wypełnione wodą butelki na sztorc w doniczkach lub podwieszamy je, tak aby woda kropla za kroplą spływała do naszych roślin.



Sposób 2: Szklana kula

Szklana kula nie będzie nam potrzebna do tego, by wywróżyć przyszłość naszych roślin po powrocie z urlopu. To nazwa dostępnego w sklepach ogrodniczych urządzenia ułatwiającego "zdalne" podlewanie roślin w czasie nieobecności. Taka kula nawadniająca uwalnia wodę do doniczki, korzystając z różnicy ciśnień. Możemy zaopatrzyć się także w specjalne automatyczne konewki. Sterowana automatycznie pompa podlewa nasze kwiaty o ustalonych porach.



Sposób 3: Ze sznurkiem

Tym razem będziemy potrzebować miednicy z wodą i sznurka. Jeden jego koniec umieszczamy w doniczce, drugi w naczyniu wypełnionym wodą. Dzięki zjawisku kapilarności woda będzie powoli i równomiernie podróżować do naszej roślinki. Sposób ten sprawdzi się w przypadku gatunków, które nie wymagają zbyt obfitego podlewania.



