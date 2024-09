Piękne, ale kapryśnie. Tak w kilku słowach można podsumować chętnie uprawiane w domach storczyki. Choć rośliny zachwycają wyglądem i potrafią ożywić nawet najbardziej nudną przestrzeń, kilka czynników sprawia, że zaczynają marnieć oraz usychać. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka. Pierwsza ma związek z nieodpowiednim sposobem podlewania. Storczyki nie tolerują nawet najmniejszego przelania. O wiele lepiej zniosą krótkotrwałą suszę, nić trzymanie korzeni w nagromadzonej wodzie. Po czym poznać, że mogło dojść do takiej sytuacji?

Zwróćmy uwagę na miękkie, brązowe i lepkie liście, a także więdnące kwiaty. Zbyt długie pomijanie nawadniania także nie przyniesie niczego dobrego. Stan rzeczy najlepiej ocenić po korzeniach. Jeśli wyraźnie zobaczymy białe lub jasnozielone części, które są bardzo suche i kruszą się przy najlżejszym dotyku, to wyraźny znak, że roślina cierpi na deficyt wody. Odpowiedni przepływ powietrza to klucz do sukcesu w uprawie storczyków. Nie chodzi jednak wyłącznie o przewiew w obrębie dorodnych kwiatów. Warto także zwrócić szczególną uwagę na podłoże w doniczce.