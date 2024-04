Jeżeli liście storczyka żółkną , a ty nie rozumiesz, dlaczego tak się dzieje, postaraj się postępować rozsądnie. Osoby, które od niedawna zajmują się uprawą tych roślin i są zaniepokojone sytuacją, pod wpływem impulsu często decydują się na niepotrzebne nawożenie. Zaczynają również zastanawiać się, czy obcinać żółte liście storczyka , które z pewnością nie dodają mu uroku Takie działania mogą jednak doprowadzić kwiaty do ruiny, ponieważ powodów, dlaczego liście storczyka marszczą się i żółkną, może być wiele. Zatem, zanim przystąpimy do jakichkolwiek zabiegów, najpierw musimy dowiedzieć się, co spowodowało problem w konkretnym przypadku Podajemy więc najczęstsze przyczyny przebarwiania się storczyków i odpowiadamy, jak uratować storczyka, któremu żółkną liście , w zależności od sytuacji

Marniejące liście storczyka mogą być oznaką poważnej choroby roślin , choć najczęściej za ich kiepską kondycję odpowiadają błędy w pielęgnacji. W żadnym przypadku nie należy jednak lekceważyć takiego stanu rzeczy. Na początek warto dokładnie obejrzeć całą roślinę. Jeśli żółte liście storczyka występują wyłącznie na dole, jest ich niewiele i pozostała część rośliny wygląda normalnie, to najprawdopodobniej jest to całkowicie naturalny proces. Zwłaszcza u starszych okazów.

Natomiast w przypadku młodych liści, które dopiero co wyrosły , marszczenie się i żółknięcie liści storczyka jest już niepokojącym sygnałem. Jeśli nie dostarczaliśmy kwiatom wystarczających ilości składników pokarmowych, (na czele z żelazem i azotem), to niewykluczone, że rozwinęła się u nich chloroza. Ta choroba roślin objawia się:

Na szczęście można jej łatwo zapobiegać, podlewając roślinę miękką wodą i zasilając storczyki od wiosny do jesieni odpowiednimi nawozami, co 2-3 tygodnie. PH gleby powinno utrzymywać się na poziomie od 4,5 do 6. Większym problem może być za to fuzarioza. To poważna infekcja grzybicza, w której przebiegu dochodzi do żółknięcia, a później stopniowego brązowienia liści. W takim przypadku najbardziej efektywne jest stosowanie fungicydów.