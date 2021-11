Co zrobić, żeby mleko się nie przypalało?

Podczas gotowania biały napój najczęściej przywiera do dna lub boków garnka. Co zrobić, żeby mleko się nie przypalało? Dno naczynia ochronisz, jeśli przed wlaniem do niego mleka solidnie opłuczesz garnek zimną wodą.



Inna metoda mówi o pozostawieniu małej ilości zimnej wody na dnie garnka. Następnie należy doprowadzić ją do wrzenia i dopiero wówczas powoli wlać mleko do naczynia i zagotować.

Jednym z powodów, dla których mleko może się przypalać, jest niewłaściwy garnek. Na rynku dostępne są rondelki przeznaczone do gotowania białego napoju. Nawet bez specjalnego naczynia można zapobiec przypalaniu się mleka, jeśli będziemy je gotować zawsze w jednym, wyznaczonym do tego rondelku. Ważne, by nie używać takiego garnka do innych celów — powinien służyć wyłącznie do gotowania mleka.

Przypalone mleko: Olej zlikwiduje ten problem

Olej pomoże zapobiec przypalaniu się mleka

Innym sposobem, który pozwoli zapobiec przywieraniu mleka do boków garnka, jest posmarowanie ich powierzchni odrobiną oleju, masła lub innego tłuszczu. Dzięki temu podczas gotowania biały napój nie będzie się przypalał.

Odpowiednia temperatura gotowania

Niekiedy powodem, dla którego mleko się przypala, jest pośpiech. Chcemy szybko zagotować biały napój i ustawiamy najwyższą możliwą temperaturę, w efekcie mleko zaczyna przywierać do dna garnka. Aby tego uniknąć, wystarczy podgrzewać biały płyn w umiarkowanej temperaturze.



