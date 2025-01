Czego nie można podłączać do przedłużaczy?

Technologiczny serwis internetowy CNet podjął temat przedłużaczy, których niewłaściwe użytkowanie w domach może prowadzić do poważnych zagrożeń. W rozmowie z Paulem Martinezem, doświadczonym elektrykiem i właścicielem Electrified NYC, omówiono problem nadmiernego obciążania tych urządzeń. Martinez wskazuje, że urządzenia o mocy powyżej 1500 W, takie jak grzejniki czy frytkownice, powinny być zawsze podłączane bezpośrednio do gniazdka w ścianie. To jedyny sposób, by uniknąć ryzyka przegrzania kabli, zwarcia, a nawet pożaru - szczególnie w miejscach, gdzie do jednej listwy podłącza się wiele urządzeń jednocześnie.

6 urządzeń, których nie można podłączać do przedłużacza:

Frytkownice beztłuszczowe: Frytkownice o dużej mocy, często przekraczającej 1500 W, mogą przeciążyć przewody w przedłużaczu, co prowadzi do przegrzania. Bezpieczniej jest podłączać je bezpośrednio do gniazdka w ścianie. Mikrofalówki: Mikrofalówki generują zmienne obciążenie, które może przeciążyć standardowe listwy zasilające. Ich wysoka moc w połączeniu z innymi urządzeniami podłączonymi do przedłużacza zwiększa ryzyko awarii. Grzejniki elektryczne: Grzejniki elektryczne często mają moc przekraczającą 2000 W, co sprawia, że przeciążają przeciętne przedłużacze. Ich użytkowanie w ten sposób grozi przegrzaniem kabli i zwiększa ryzyko Grzejniki elektryczne często mają moc przekraczającą 2000 W, co sprawia, że przeciążają przeciętne przedłużacze. Ich użytkowanie w ten sposób grozi przegrzaniem kabli i zwiększa ryzyko pożaru Piekarniki i opiekacze elektryczne: Sprzęty te charakteryzują się wysokim chwilowym poborem mocy, co może uszkodzić listwy bez odpowiednich parametrów. Z tego powodu lepiej podłączać je do gniazdek w ścianie. Lodówki: Lodówki działają nieprzerwanie przez całą dobę, co prowadzi do stałego obciążenia przewodów. Podłączanie ich do przedłużacza może skutkować przegrzaniem instalacji i uszkodzeniem urządzenia. Inne przedłużacze: Łączenie kilku przedłużaczy może przekroczyć ich maksymalną moc obciążeniową. Takie praktyki zwiększają ryzyko przegrzania przewodów i zwarcia.

Różnica w standardach napięcia między Polską (230 V) a Stanami Zjednoczonymi (120 V) sprawia, że słowa Paula Martineza, dotyczące zakazu podłączania urządzeń o mocy powyżej 1500 W do przedłużaczy, należy interpretować z uwzględnieniem lokalnych realiów. W Polsce wyższe napięcie pozwala na korzystanie z listew zasilających przy sprzętach o większym poborze energii, jednak podłączanie energochłonnych urządzeń, zwłaszcza kilku naraz, wciąż wiąże się z ryzykiem poważnych awarii.

Te sprzęty często powodują awarie

Przeciążenie może prowadzić do przegrzania przewodów, stopienia izolacji, zwarć, a nawet przepięć w instalacji elektrycznej, co grozi uszkodzeniem zarówno sprzętu, jak i całej sieci. Niskiej jakości listwy zasilające, często pozbawione zabezpieczeń takich jak wyłączniki termiczne czy ochrony przeciwprzepięciowe, stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego, niezależnie od standardów napięcia, należy unikać podłączania do nich urządzeń o dużym poborze mocy, aby zminimalizować ryzyko potencjalnych uszkodzeń.

Czy można podłączyć przedłużacz do przedłużacza?

Podłączanie jednego przedłużacza do drugiego jest częstą praktyką w wielu domach, ale niesie ze sobą znaczne ryzyko. Każda listwa zasilająca ma określoną maksymalną moc obciążeniową, której przekroczenie prowadzi do potencjalnych awarii. Gdy do jednego przedłużacza podłączany jest kolejny, rośnie prawdopodobieństwo, że przepływ prądu przekroczy dopuszczalne normy, szczególnie jeśli podłączane są urządzenia o dużym poborze mocy, takie jak grzejniki, mikrofalówki czy piekarniki.

Łączenie przedłużaczy w łańcuch może powodować niewidoczne na pierwszy rzut oka uszkodzenia instalacji. Zbyt duża liczba urządzeń podłączonych do takiego układu przeciąża kable, co prowadzi do ich stopniowego uszkadzania. Dodatkowym problemem jest ograniczony przepływ powietrza wokół przewodów - długie ciągi przedłużaczy często znajdują się w trudno dostępnych miejscach, np. za meblami czy pod dywanami. W takich warunkach nagrzewanie kabli może skutkować ich przegrzaniem, a nawet stopieniem.

Zamiast łączenia przedłużaczy lepiej zastosować trwalsze rozwiązania. Jeśli brakuje gniazdek, warto rozważyć modernizację instalacji elektrycznej, na przykład poprzez dodanie dodatkowych gniazd lub zastosowanie rozdzielnic o wyższej wydajności. Przedłużacze powinny być traktowane jako tymczasowe rozwiązanie, stosowane wyłącznie z umiarem i ostrożnością. W sytuacjach, gdy ich użycie jest konieczne, zaleca się wybór modeli wyposażonych w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i wyłączniki termiczne, które zwiększają bezpieczeństwo i minimalizują ryzyko awarii.

Przeczytaj też:

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne