Bez rosołu niektórzy nie są sobie w stanie wyobrazić niedzielnego obiadu. Przyrządzony na bazie dobrego mięsa i dużej ilości warzyw jest nie tylko niezwykle aromatyczny, ale również określa się go mianem wywaru z naturalnymi antybiotykami. Posiada bowiem wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu.

Czy rosół jest zdrowy?

Po rosół często sięgamy w momencie, kiedy czujemy, że dopada nas przeziębienie lub grypa. To sposób naszych babć, które pyszną i rozgrzewającą zupą leczyły wszystkie dolegliwości. Czy jednak rosół jest zdrowy?

Właściwości zdrowotne rosołu częściowo potwierdzają badania. Wiadomo, że pomaga on w bólach gardła. Wysoka temperatura płynu i duża zawartość tłuszczu koi je niczym balsam. Gorąca potrawa łagodzi również katar i kaszel, a także zmniejsza stan zapalny i wpływa na oczyszczenie górnych dróg oddechowych. Rosołem uzupełnimy dodatkowo poziom płynów w organizmie. Aby jednak rosół faktycznie działał prozdrowotnie, musi zostać przygotowany na dużej ilości kości szpikowych i mięsa - najlepiej drobiu i wołowiny razem.

Według japońskich naukowców rosół może wspomóc również nadciśnieniowców. Kolagen pochodzący z mięsa hamuje bowiem zwężanie naczyń krwionośnych. Dotyczy to wyłącznie rosołu przygotowanego ze świeżego mięsa i warzyw.

Dlaczego warto dodać pomidor do rosołu?

Zdjęcie Pomidor wpłynie na klarowność zupy / 123RF/PICSEL

Do gotującego się rosołu warto dodać pomidor. Ten niecodzienny składnik rozgrzewającej zupy niesie ze sobą ogromne korzyści zarówno dla jej smaku, jak i wyglądu. Poprawi smak, kolor oraz konsystencję rosołu. Wywar stanie się dzięki niemu delikatniejszy i nabierze głębokiego, złocistego koloru. Co więcej, pomidor wpłynie na klarowność zupy. Jeśli więc rosół wyszedł mętny, szybko sięgnij do lodówki.

Które pomidory najlepiej nadają się do rosołu?

Sięgnijmy po te soczyste i bardziej mięsiste odmiany. W szczycie sezonu - latem - do zupy dodać można każdy z pomidorów. Zimą najlepiej decydować się na pomidory malinowe.

Pomidor dodajemy do rosołu w tym samym momencie, co opaloną cebulę. Warzywo musi być dokładnie umyte. Nie trzeba go jednak obierać. Po wrzuceniu gotujemy rosół na wolnym ogniu. Ważnym jest, aby pomidor nie rozpadł się, zachowując kształt. Po kilkunastu minutach gotowania wyjmujemy go z garnka i doprawiamy zupę.

