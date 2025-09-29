Przestań przepłacać za ogrzewanie. Prosty trik sprawi, że ciepło nie będzie uciekać

Natalia Jabłońska

Coraz krótsze dni i spadki temperatur przypominają, że sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. W obliczu rosnących kosztów energii wielu z nas zastanawia się, jak utrzymać ciepło w domu i jednocześnie nie przepłacać za rachunki. Jednym z najprostszych i najtańszych sposobów jest odpowiednie uszczelnienie okien na zimę.

W sezonie grzewczym warto ustawić okna w trybie zimowym
W sezonie grzewczym warto ustawić okna w trybie zimowym

Spis treści:

  1. Dlaczego przez nieszczelne okna ucieka tak dużo ciepła?
  2. Tryb lato-zima w oknach - rozwiązanie, o którym warto pamiętać
  3. Jak przygotować okna do zimy krok po kroku?

Dlaczego przez nieszczelne okna ucieka tak dużo ciepła?

Szacuje się, że nawet 25 procent ciepła tracimy przez nieszczelne okna i drzwi. W praktyce oznacza to, że niemal jedna czwarta pieniędzy wydanych na ogrzewanie dosłownie ulatuje z naszego mieszkania. Taka strata ciepła nie tylko zwiększa koszty, ale również obniża komfort domowników - w pomieszczeniach robi się chłodno, a przeciągi sprzyjają przeziębieniom. Warto więc zawczasu skontrolować stan okien, by uniknąć przykrych niespodzianek zimą.

Jednym z najczęściej pomijanych, a kluczowych elementów, są uszczelki. Z biegiem lat tracą one elastyczność i przestają spełniać swoją funkcję. Równie ważna jest regulacja docisku okna, która pozwala na dopasowanie stopnia szczelności do pory roku. To rozwiązanie jest standardem w nowoczesnych konstrukcjach okiennych, ale wciąż wielu właścicieli mieszkań nie korzysta z jego możliwości.

Tryb lato-zima w oknach - rozwiązanie, o którym warto pamiętać

Wspomniana regulacja docisku, znana jako "tryb lato-zima", pozwala samodzielnie sterować szczelnością okna. Latem zaleca się ustawienie mniejszego docisku, co ułatwia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci we wnętrzach. Dzięki temu ograniczamy ryzyko powstawania pleśni, która w dłuższej perspektywie mogłaby negatywnie wpływać na zdrowie domowników. Jesienią i zimą warto jednak zmienić ustawienie na mocniejszy docisk, aby ograniczyć ucieczkę ciepła i poprawić izolację.

Zmiana trybu jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy zlokalizować śrubę dociskową umieszczoną z boku skrzydła okna i przy pomocy klucza imbusowego lub kombinerek obrócić ją w odpowiednim kierunku. Zazwyczaj już przekręcenie o 90 stopni wystarczy, aby znacząco poprawić szczelność. To prosty gest, który może mieć realny wpływ na domowy budżet.

Osoba zamyka okno
Jesienią warto ustawić mocniejszy docisk w oknach

Jak przygotować okna do zimy krok po kroku?

Pierwszym etapem jest dokładne sprawdzenie uszczelek - jeśli są popękane lub sztywne, należy je wymienić. Następnie warto wyregulować docisk, korzystając z funkcji lato-zima. Dobrze jest także umyć i zakonserwować ramy oraz mechanizmy, aby działały sprawnie w trudniejszych warunkach atmosferycznych. Regularna konserwacja sprawia, że okna służą dłużej i lepiej spełniają swoją funkcję.

Dzięki takiemu przygotowaniu dom zyska lepszą izolację termiczną, a my zaoszczędzimy na rachunkach za ogrzewanie. Co istotne, tego rodzaju prace można wykonać samodzielnie w ciągu kilkunastu minut. To dowód na to, że nie zawsze trzeba inwestować w kosztowny remont czy wymianę instalacji, by zimą cieszyć się ciepłem w domu.

