Spis treści: Dlaczego przez nieszczelne okna ucieka tak dużo ciepła? Tryb lato-zima w oknach - rozwiązanie, o którym warto pamiętać Jak przygotować okna do zimy krok po kroku?

Dlaczego przez nieszczelne okna ucieka tak dużo ciepła?

Szacuje się, że nawet 25 procent ciepła tracimy przez nieszczelne okna i drzwi. W praktyce oznacza to, że niemal jedna czwarta pieniędzy wydanych na ogrzewanie dosłownie ulatuje z naszego mieszkania. Taka strata ciepła nie tylko zwiększa koszty, ale również obniża komfort domowników - w pomieszczeniach robi się chłodno, a przeciągi sprzyjają przeziębieniom. Warto więc zawczasu skontrolować stan okien, by uniknąć przykrych niespodzianek zimą.

Jednym z najczęściej pomijanych, a kluczowych elementów, są uszczelki. Z biegiem lat tracą one elastyczność i przestają spełniać swoją funkcję. Równie ważna jest regulacja docisku okna, która pozwala na dopasowanie stopnia szczelności do pory roku. To rozwiązanie jest standardem w nowoczesnych konstrukcjach okiennych, ale wciąż wielu właścicieli mieszkań nie korzysta z jego możliwości.

Tryb lato-zima w oknach - rozwiązanie, o którym warto pamiętać

Wspomniana regulacja docisku, znana jako "tryb lato-zima", pozwala samodzielnie sterować szczelnością okna. Latem zaleca się ustawienie mniejszego docisku, co ułatwia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci we wnętrzach. Dzięki temu ograniczamy ryzyko powstawania pleśni, która w dłuższej perspektywie mogłaby negatywnie wpływać na zdrowie domowników. Jesienią i zimą warto jednak zmienić ustawienie na mocniejszy docisk, aby ograniczyć ucieczkę ciepła i poprawić izolację.

Zmiana trybu jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy zlokalizować śrubę dociskową umieszczoną z boku skrzydła okna i przy pomocy klucza imbusowego lub kombinerek obrócić ją w odpowiednim kierunku. Zazwyczaj już przekręcenie o 90 stopni wystarczy, aby znacząco poprawić szczelność. To prosty gest, który może mieć realny wpływ na domowy budżet.

Jesienią warto ustawić mocniejszy docisk w oknach 123RF/PICSEL

Jak przygotować okna do zimy krok po kroku?

Pierwszym etapem jest dokładne sprawdzenie uszczelek - jeśli są popękane lub sztywne, należy je wymienić. Następnie warto wyregulować docisk, korzystając z funkcji lato-zima. Dobrze jest także umyć i zakonserwować ramy oraz mechanizmy, aby działały sprawnie w trudniejszych warunkach atmosferycznych. Regularna konserwacja sprawia, że okna służą dłużej i lepiej spełniają swoją funkcję.

Dzięki takiemu przygotowaniu dom zyska lepszą izolację termiczną, a my zaoszczędzimy na rachunkach za ogrzewanie. Co istotne, tego rodzaju prace można wykonać samodzielnie w ciągu kilkunastu minut. To dowód na to, że nie zawsze trzeba inwestować w kosztowny remont czy wymianę instalacji, by zimą cieszyć się ciepłem w domu.

