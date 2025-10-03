Spis treści: Letycja udowadnia, że są idealne na każdą okazję. Spodnie to hit na jesień i nie tylko Eleganckie spodnie o luźnym kroju. Przepis na idealną, jesienną stylizację

Królowa Letycja nie bez powodu jest inspiracją dla wielu kobiet w kwestii mody. Monarchini zazwyczaj stawia na proste i eleganckie rozwiązania, które sprawdzają się nie tylko na ważne wydarzenia.

Ostatnio hiszpańska rodzina królewska gościła w Nawarze. Letycja jak zawsze przyciągała wzrok przemyślaną stylizacją, w której główną rolę odgrywają modne spodnie. Ten fason nie jest wyłącznie hitem sezonu, ale sprawdzi się na każdą okazję. Wszystko zależy od innych elementów garderoby, które do nich dobierzemy.

Letycja udowadnia, że są idealne na każdą okazję. Spodnie to hit na jesień i nie tylko

Mowa o eleganckich spodniach z luźnymi nogawkami i wysoką talią. Letycja zaprezentowała się w modelu w klasycznym, czarnym kolorze. Uwagę zwracała ozdobna kokarda znajdująca się na wysokości talii. Dobrała do nich czarną bluzkę i szarą marynarkę. Elegancki look uzupełniła mokasynami w ciemnym kolorze.

Królowa Letycja w modnych spodniach GTRES/G3 Online/East News East News

Eleganckie spodnie o luźnym kroju. Przepis na idealną, jesienną stylizację

Fason, który wybrała Letycja, sprawdzi się idealnie w jesiennych stylizacjach (i nie tylko). Ze względu na dość klasyczny fason, będą idealnym uzupełnieniem garderoby przez cały rok. Sprawdzą się zarówno w bardziej casualowych, jak i formalnych stylizacjach. Czy to strój do biura, wyjście do teatru czy kina, albo i spacer - zyskają konkretny charakter w zależności od tego, z czym zdecydujemy się je zestawić.

Spodnie z wysokim stanem i luźnymi nogawkami idealnie sprawdzą się w jesiennych stylizacjach 123RF/PICSEL

Jeśli celujemy w elegancję - tutaj królowa Letycja jest idealną inspiracją. Będą się idealnie komponować z białą koszulą, marynarką, jak i wełnianym swetrem. Do tego czółenka, baleriny czy loafersy i look do biura gotowy.

Spodnie w jednolitym kolorze nie są dla ciebie? Postaw na spodnie w pasy, które również są dobrym rozwiązaniem na jesień. Wystarczy, że zestawisz je np. z zamszową kurtką i balerinami (np. w stylu Mary-Jane). Takie zestawienie sprawdzi się nie tylko w biurze, ale również na mniej formalne okazje.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 147: Joanna Przetakiewicz INTERIA.PL