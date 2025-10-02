Tak zrobiona zawsze się udaje. Przepis na kiszoną kapustę Wachowicz jest hitem

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Jak zakisić kapustę, aby była doskonała w każdym calu? Mimo iż wielu ma na nią swój sprawdzony sposób, prawdziwą mistrzynią w przygotowywaniu tego przysmaku jest Ewa Wachowicz. Rokrocznie jesienią podczas kiszenia kapusty stosuje zasadę, dzięki której zawsze wychodzi idealnie. Oto, w czym tkwi sekret jej receptury.

Kiszona kapusta jest źródłem probiotyków i witamin. Genialnie wzmacnia odporność
Kiszona kapusta jest źródłem probiotyków i witamin. Genialnie wzmacnia odporność123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Patent Ewy Wachowicz na kiszoną kapustę
  2. Kiszenie kapusty w proporcji 1:20. Na czym polega?
  3. Przepis na kiszoną kapustę Ewy Wachowicz

Patent Ewy Wachowicz na kiszoną kapustę

Ewie Wachowicz to znana i popularna w Polsce producentka i prezenterka telewizja, która rozpoznawalność zdobyła dzięki wygranej w konkursie Miss Polonia 1992. Jest autorką wielu chętnie kupowanych książek kulinarnych jak również prowadzącą programów związanych z tematyką gotowania. Można więc stwierdzić, że zna się na tym jak mało kto. Czytelnicy i widzowie chętnie korzystają z jej przepisów i chwalą, za łatwość przyrządzania, a także wspaniały efekt końcowy.

Zobacz również:

Potrawy jednogarnkowe to sprzymierzeńcy zabieganych kucharzy
Kuchnia

Obiad jak z kociołka. Nasyci, rozgrzeje i zadba o odporność

InteriaKobieta Redakcja

Ewa Wachowicz każdego roku jesienną porą przygotowuje kiszoną kapustę - ten niezwykle zdrowy obiadowy dodatek jest klasykiem w polskiej kuchni. Aby kapusta smakowała doskonale należy znać zasady jej kiszenia. Wachowicz od dawna ma na nią sprawdzony sposób - stosuje proporcję 1:20, dzięki której kapusta jest nieprzesadnie kwaśna i odpowiednio słona. Oto na czym polega jej patent.

Ręce krojące białą kapustę na pomarańczowej desce do krojenia, duża ilość cienko posiekanych liści kapusty leży obok.
Kapustę przed kiszeniem należy umyć i drobno poszatkować123RF/PICSEL

Kiszenie kapusty w proporcji 1:20. Na czym polega?

Zasada 1:20, którą Ewa Wachowicz od dawna stosuje do kiszenia kapusty polega na tym, że na 1 kg poszatkowanej kapusty przypada 20 g soli kamiennej. Dzięki takiej proporcji możemy mieć pewność, że smak kiszonki będzie doskonale wyważony. Oczywiście należy też pamiętać o innych przyprawach, które go dopełnią, a także zasadach samego procesu kiszenia. Jak zatem zrobić taką kapustę? Przedstawiamy przepis krok po kroku.

Przepis na kiszoną kapustę Ewy Wachowicz

Składniki

  • 1 spora główka białej kapusty
  • marchewki – 4-5 szt.
  • jabłka – 4-5 szt.
  • sól kamienna
  • kminek
  • jałowiec
  • ziele angielskie
  • liście laurowe

Sposób przygotowania:

  1. Kapustę dokładnie umyj, usuń głąb. Liście poszatkuj.
  2. Zważ kapustę i dodaj do miski.
  3. Do kapusty dodaj sól kamienną - wedle proporcji 1:20. Wymieszaj.
  4. Odstaw kapustę na 20 minut, aby puściła sok.
  5. W tym czasie umyj i obierz marchewki oraz jabłka. Następnie zetrzyj na tarce o dużych oczkach.
  6. Po upływie 20 minut, do kapusty dodaj marchewkę, kminek, jałowiec, ziele angielskie i listki laurowe. Wymieszaj i odstaw na 20 min.
  7. Odciśnij kapustę z marchewką. Połowę przełóż do kamionki i dokładnie ugnieć.
  8. Dodaj jabłka, resztę odciśniętej kapusty i ponownie ugnieć.
  9. Naczynie z kapustą przykryj dobrze przylegającą deską i dociśnij kamieniem.
  10. Pozostaw na co najmniej tydzień w temperaturze pokojowej, a po tym czasie przenieś w suche i chłodne miejsce.
"Ewa gotuje": Domowe maggiPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze