Patent Ewy Wachowicz na kiszoną kapustę

Ewie Wachowicz to znana i popularna w Polsce producentka i prezenterka telewizja, która rozpoznawalność zdobyła dzięki wygranej w konkursie Miss Polonia 1992. Jest autorką wielu chętnie kupowanych książek kulinarnych jak również prowadzącą programów związanych z tematyką gotowania. Można więc stwierdzić, że zna się na tym jak mało kto. Czytelnicy i widzowie chętnie korzystają z jej przepisów i chwalą, za łatwość przyrządzania, a także wspaniały efekt końcowy.

Ewa Wachowicz każdego roku jesienną porą przygotowuje kiszoną kapustę - ten niezwykle zdrowy obiadowy dodatek jest klasykiem w polskiej kuchni. Aby kapusta smakowała doskonale należy znać zasady jej kiszenia. Wachowicz od dawna ma na nią sprawdzony sposób - stosuje proporcję 1:20, dzięki której kapusta jest nieprzesadnie kwaśna i odpowiednio słona. Oto na czym polega jej patent.

Kapustę przed kiszeniem należy umyć i drobno poszatkować 123RF/PICSEL

Kiszenie kapusty w proporcji 1:20. Na czym polega?

Zasada 1:20, którą Ewa Wachowicz od dawna stosuje do kiszenia kapusty polega na tym, że na 1 kg poszatkowanej kapusty przypada 20 g soli kamiennej. Dzięki takiej proporcji możemy mieć pewność, że smak kiszonki będzie doskonale wyważony. Oczywiście należy też pamiętać o innych przyprawach, które go dopełnią, a także zasadach samego procesu kiszenia. Jak zatem zrobić taką kapustę? Przedstawiamy przepis krok po kroku.

Przepis na kiszoną kapustę Ewy Wachowicz

Składniki 1 spora główka białej kapusty

marchewki – 4-5 szt.

jabłka – 4-5 szt.

sól kamienna

kminek

jałowiec

ziele angielskie

liście laurowe

Sposób przygotowania:

Kapustę dokładnie umyj, usuń głąb. Liście poszatkuj. Zważ kapustę i dodaj do miski. Do kapusty dodaj sól kamienną - wedle proporcji 1:20. Wymieszaj. Odstaw kapustę na 20 minut, aby puściła sok. W tym czasie umyj i obierz marchewki oraz jabłka. Następnie zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Po upływie 20 minut, do kapusty dodaj marchewkę, kminek, jałowiec, ziele angielskie i listki laurowe. Wymieszaj i odstaw na 20 min. Odciśnij kapustę z marchewką. Połowę przełóż do kamionki i dokładnie ugnieć. Dodaj jabłka, resztę odciśniętej kapusty i ponownie ugnieć. Naczynie z kapustą przykryj dobrze przylegającą deską i dociśnij kamieniem. Pozostaw na co najmniej tydzień w temperaturze pokojowej, a po tym czasie przenieś w suche i chłodne miejsce.

