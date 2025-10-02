Tak zrobiona zawsze się udaje. Przepis na kiszoną kapustę Wachowicz jest hitem
Jak zakisić kapustę, aby była doskonała w każdym calu? Mimo iż wielu ma na nią swój sprawdzony sposób, prawdziwą mistrzynią w przygotowywaniu tego przysmaku jest Ewa Wachowicz. Rokrocznie jesienią podczas kiszenia kapusty stosuje zasadę, dzięki której zawsze wychodzi idealnie. Oto, w czym tkwi sekret jej receptury.
Spis treści:
- Patent Ewy Wachowicz na kiszoną kapustę
- Kiszenie kapusty w proporcji 1:20. Na czym polega?
- Przepis na kiszoną kapustę Ewy Wachowicz
Patent Ewy Wachowicz na kiszoną kapustę
Ewie Wachowicz to znana i popularna w Polsce producentka i prezenterka telewizja, która rozpoznawalność zdobyła dzięki wygranej w konkursie Miss Polonia 1992. Jest autorką wielu chętnie kupowanych książek kulinarnych jak również prowadzącą programów związanych z tematyką gotowania. Można więc stwierdzić, że zna się na tym jak mało kto. Czytelnicy i widzowie chętnie korzystają z jej przepisów i chwalą, za łatwość przyrządzania, a także wspaniały efekt końcowy.
Ewa Wachowicz każdego roku jesienną porą przygotowuje kiszoną kapustę - ten niezwykle zdrowy obiadowy dodatek jest klasykiem w polskiej kuchni. Aby kapusta smakowała doskonale należy znać zasady jej kiszenia. Wachowicz od dawna ma na nią sprawdzony sposób - stosuje proporcję 1:20, dzięki której kapusta jest nieprzesadnie kwaśna i odpowiednio słona. Oto na czym polega jej patent.
Kiszenie kapusty w proporcji 1:20. Na czym polega?
Zasada 1:20, którą Ewa Wachowicz od dawna stosuje do kiszenia kapusty polega na tym, że na 1 kg poszatkowanej kapusty przypada 20 g soli kamiennej. Dzięki takiej proporcji możemy mieć pewność, że smak kiszonki będzie doskonale wyważony. Oczywiście należy też pamiętać o innych przyprawach, które go dopełnią, a także zasadach samego procesu kiszenia. Jak zatem zrobić taką kapustę? Przedstawiamy przepis krok po kroku.
Przepis na kiszoną kapustę Ewy Wachowicz
Składniki
- 1 spora główka białej kapusty
- marchewki – 4-5 szt.
- jabłka – 4-5 szt.
- sól kamienna
- kminek
- jałowiec
- ziele angielskie
- liście laurowe
Sposób przygotowania:
- Kapustę dokładnie umyj, usuń głąb. Liście poszatkuj.
- Zważ kapustę i dodaj do miski.
- Do kapusty dodaj sól kamienną - wedle proporcji 1:20. Wymieszaj.
- Odstaw kapustę na 20 minut, aby puściła sok.
- W tym czasie umyj i obierz marchewki oraz jabłka. Następnie zetrzyj na tarce o dużych oczkach.
- Po upływie 20 minut, do kapusty dodaj marchewkę, kminek, jałowiec, ziele angielskie i listki laurowe. Wymieszaj i odstaw na 20 min.
- Odciśnij kapustę z marchewką. Połowę przełóż do kamionki i dokładnie ugnieć.
- Dodaj jabłka, resztę odciśniętej kapusty i ponownie ugnieć.
- Naczynie z kapustą przykryj dobrze przylegającą deską i dociśnij kamieniem.
- Pozostaw na co najmniej tydzień w temperaturze pokojowej, a po tym czasie przenieś w suche i chłodne miejsce.